Готуйте кошики! Цей смачний гриб з'являється у травні та росте великими групами

Як виглядає травнева рядківка

Цей гриб має світлу, майже білу або кремову шапку діаметром 3-10 см, яка з віком змінює форму - від півсферичної до злегка хвилястої. Ніжка товста, коротка - до 8 см заввишки, часто з потовщенням біля основи. Пластинки вузькі, часті, незвично тонкі навіть у зрілих грибів, а м’якоть - щільна й соковита.

Зовнішній вигляд скромний, без яскравих кольорів чи візерунків, але саме це робить гриб пізнаваним. Один із характерних ознак - запах: "мучнистий", як часто зазначають у довідниках, або схожий на запах свіжої трави. Росте зазвичай групами, утворюючи “відьомські кола”.

Травнева рядківка росте групами (фото: Вікіпедія)

Де росте травнева рядківка

Травневу рядківку можна знайти на відкритих ділянках - узліссях, луках, у світлих лісах чи на краях полів. Вона полюбляє сонячні місця, де трава не надто густа, і добре прогрітий ґрунт. Часто її можна зустріти на обочинах сільських доріг або в міських парках і газонах.

Особливо активно гриб зростає у місцях з помірною вологістю та багатими органічними залишками. Інколи трапляється навіть на квіткових клумбах. Вона не уникає присутності людини, тому трапляється в несподіваних місцях.

Коли збирати травневу рядківку

Назва говорить сама за себе - травнева рядківка з’являється переважно в травні, хоча перші екземпляри можуть показатися вже в кінці квітня. Масове плодоношення припадає на середину весни, коли ґрунт добре прогрітий, але ще зберігається волога.

У Західній Європі її традиційно збирають 23 квітня - в день святого Георгія, звідси й назва "гриб Георгія". Утім, у наших широтах найкраще шукати її протягом усього травня. Це один із небагатьох по-справжньому весняних грибів. Після червня знайти її майже неможливо.

Травнева рядківка - доволі великий та міцний гриб (фото: Вікіпедія)

Чим травнева рядківка відрізняється від інших грибів

На вигляд травнева рядківка подібна до деяких небезпечних видів, зокрема до отруйної білої рядківки. Відрізнити їх можна за часом появи - отруйна росте з серпня, тоді як травнева - тільки навесні. До того ж, у білої рядківки різкий запах плісняви та вологи, тоді як у травневої - м’який, мучнистий або огірковий.

Ще одна ознака - колір пластинок: у травневої вони тонкі й світлі навіть у зрілому віці. Гриб є цілком їстівним, і буде смачним як жареним, так і вареним.