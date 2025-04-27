Готуйте кошики! Цей смачний гриб з'являється у травні та росте великими групами

Травнева рядківка - це міцний, м’ясистий гриб, який з’являється у травні. У Європі цей гриб настільки шанують, що він навіть має окрему назву - "гриб святого Георгія". Попри скромний вигляд, травнева рядківка вважається справжнім делікатесом.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як виглядає цей гриб, де він зростає та коли найкраще вирушати на “тихе полювання”.

Як виглядає травнева рядківка

Цей гриб має світлу, майже білу або кремову шапку діаметром 3-10 см, яка з віком змінює форму - від півсферичної до злегка хвилястої. Ніжка товста, коротка - до 8 см заввишки, часто з потовщенням біля основи. Пластинки вузькі, часті, незвично тонкі навіть у зрілих грибів, а м’якоть - щільна й соковита.

Зовнішній вигляд скромний, без яскравих кольорів чи візерунків, але саме це робить гриб пізнаваним. Один із характерних ознак - запах: "мучнистий", як часто зазначають у довідниках, або схожий на запах свіжої трави. Росте зазвичай групами, утворюючи “відьомські кола”.

Травнева рядківка росте групами (фото: Вікіпедія)

Де росте травнева рядківка

Травневу рядківку можна знайти на відкритих ділянках - узліссях, луках, у світлих лісах чи на краях полів. Вона полюбляє сонячні місця, де трава не надто густа, і добре прогрітий ґрунт. Часто її можна зустріти на обочинах сільських доріг або в міських парках і газонах.

Особливо активно гриб зростає у місцях з помірною вологістю та багатими органічними залишками. Інколи трапляється навіть на квіткових клумбах. Вона не уникає присутності людини, тому трапляється в несподіваних місцях.

Коли збирати травневу рядківку

Назва говорить сама за себе - травнева рядківка з’являється переважно в травні, хоча перші екземпляри можуть показатися вже в кінці квітня. Масове плодоношення припадає на середину весни, коли ґрунт добре прогрітий, але ще зберігається волога.

У Західній Європі її традиційно збирають 23 квітня - в день святого Георгія, звідси й назва "гриб Георгія". Утім, у наших широтах найкраще шукати її протягом усього травня. Це один із небагатьох по-справжньому весняних грибів. Після червня знайти її майже неможливо.

Травнева рядківка - доволі великий та міцний гриб (фото: Вікіпедія)

Чим травнева рядківка відрізняється від інших грибів

На вигляд травнева рядківка подібна до деяких небезпечних видів, зокрема до отруйної білої рядківки. Відрізнити їх можна за часом появи - отруйна росте з серпня, тоді як травнева - тільки навесні. До того ж, у білої рядківки різкий запах плісняви та вологи, тоді як у травневої - м’який, мучнистий або огірковий.

Ще одна ознака - колір пластинок: у травневої вони тонкі й світлі навіть у зрілому віці. Гриб є цілком їстівним, і буде смачним як жареним, так і вареним.