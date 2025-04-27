Готовьте корзинки! Этот вкусный гриб появляется в мае и растет большими группами

Майская рядовка - это крепкий, мясистый гриб, который появляется в мае. В Европе этот гриб настолько почитают, что он даже имеет отдельное название - "гриб святого Георгия". Несмотря на скромный вид, майская рядовка считается настоящим деликатесом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядит этот гриб, где он растет и когда лучше всего отправляться на "тихую охоту".

Как выглядит майская рядовка

Этот гриб имеет светлую, почти белую или кремовую шапку диаметром 3-10 см, которая с возрастом меняет форму - от полусферической до слегка волнистой. Ножка толстая, короткая - до 8 см высотой, часто с утолщением у основания. Пластинки узкие, частые, необычно тонкие даже у зрелых грибов, а мякоть - плотная и сочная.

Внешний вид скромный, без ярких цветов или узоров, но именно это делает гриб узнаваемым. Один из характерных признаков - запах: "мучнистый", как часто отмечают в справочниках, или похожий на запах свежей травы. Растет обычно группами, образуя "ведьминские круги".

Майская рядовка растет группами (фото: Википедия)

Где растет майская рядовка

Майскую рядовку можно найти на открытых участках - опушках , лугах, в светлых лесах или на краях полей. Она любит солнечные места, где трава не слишком густая, и хорошо прогретую почву. Часто ее можно встретить на обочинах сельских дорог или в городских парках и газонах.

Особенно активно гриб растет в местах с умеренной влажностью и богатыми органическими остатками. Иногда встречается даже на цветочных клумбах. Она не избегает присутствия человека, поэтому встречается в неожиданных местах.

Когда собирать майскую рядовку

Название говорит само за себя - майская рядовка появляется преимущественно в мае, хотя первые экземпляры могут показаться уже в конце апреля. Массовое плодоношение приходится на середину весны, когда почва хорошо прогрета, но еще сохраняется влага.

В Западной Европе ее традиционно собирают 23 апреля - в день святого Георгия, отсюда и название "гриб Георгия". Впрочем, в наших широтах лучше всего искать его в течение всего мая. Это один из немногих по-настоящему весенних грибов. После июня найти ее почти невозможно.

Майская рядовка - довольно крупный и крепкий гриб (фото: Википедия)

Чем майская рядовка отличается от других грибов

На вид майская рядовка похожа на некоторые опасные виды, в частности на ядовитую белую рядовку. Отличить их можно по времени появления - ядовитая растет с августа, тогда как майская - только весной. К тому же, у белой рядовки резкий запах плесени и влаги, тогда как у майской - мягкий, мучнистый или огуречный.

Еще один признак - цвет пластинок: у майской они тонкие и светлые даже в зрелом возрасте. Гриб вполне съедобен, и будет вкусным как жареным, так и вареным.