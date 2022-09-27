"Готується відпочивати": бабак-віщун Тимко пережив окупацію у Харківській області

Бабак-віщун Тимко разом з іншими тваринами пережив окупацію у селі Нестерівка Харківської області, яке Збройні сили України звільнили від російських окупантів у вересні.

За його словами, під час окупації у Нестерівці жили близько 30 бабаків. Тоді з бабаками були двоє наглядачів, працівники лабораторії Володимир та Галина.

Володимир Грубник відвідав бабаків минулого тижня та привіз гуманітарну допомогу від Червоного Хреста.

"Тут бабакам все, що їм потрібно. Наші люди живі, здорові, що доглядали бабаків - Володимир та Галина, це співробітники нашої лабораторії", - сказав він.

Харківський бабак-віщун Тимко пережив окупацію (suspilne.media)

Під час окупації бабаки жили в клітках і не голодували, торік восени їм закупили близько тонни корму.

"У Тимка все гаразд, він вже готується відпочивати", - каже Грубник.

Зазначається, що жодних передбачень Тимко ще не робив, але Володимир сподівається, що у лютому бабак зробить їх на біостанції, де й кожну зиму до повномасштабного російського вторгнення.

Харківський бабак-віщун Тимко пережив окупацію (suspilne.media)