UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Готується швидко! Названо десерт, який їдять довгожителі світу

Дослідник назвав рецепт, який їдять довгожителі світу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Люди, які живуть до 100 років, дотримуються простих дієт, які допомагають зберегти їх здоров’я. Дослідник назвав десерт, який їдять довгожителі з "блакитних зон".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Який десерт сприяє довгому життю

Дослідник Ден Бюттнер назвав десерт, який часто їдять жителі таких "блакитних зон", як Японія, Греція, Італія, Каліфорнія та Коста-Ріка. 

Мова йде про простий пудинг із насіння чіа з полуницею та ваніллю. Цей десерт з високим вмістом білка, насичений клітковиною та омега-3 жирними кислотами.

Рецепту вистачить на дві порції. Тому пропорції можна зменшити вдвічі, якщо  хочете зробити одну:

  • 3 склянки (720 мл) мигдального молока
  • 2 чайні ложки ванільного екстракту
  • 3 столові ложки кленового сиропу
  • 1/2 чайної ложки кориці
  • 1/2 чашки (50 г) насіння чіа
  • 3 склянки (500 г) свіжої полуниці

У мисці збийте разом мигдальне молоко, ванільний екстракт, кленовий сироп і корицю. Додайте насіння чіа в рідку суміш і замочіть, поки воно не вбере рідину і не створить пудингову консистенцію.

Дайте цій суміші постояти в холодильнику на ніч, і вона загусне. Вранці промийте та наріжте кілька свіжих полуниць, а потім використовуйте їх для доповнення чіа-пудингу.

Чим корисне насіння чіа

Насіння чіа пов'язано зі зниженням артеріального тиску та рівня холестерину, що означає менший вплив на серце.

Фахівці радять щодня вживати одну-дві столові ложки насіння чіа. Однак надмірне вживання чіа може призвести до проблем з травленням, таких як закреп, діарея, здуття живота та гази.

Уникайте споживання великої кількості сухого насіння чіа, оскільки ефективно поглинає рідину та може набрякнути в травній системі, що призведе до неприємних наслідків для шлунково-кишкового тракту.

Збільшення споживання вітаміну С за допомогою такого хорошого джерела, як полуниця, також додає додаткові переваги для здоров’я цього десерту. Ягода допомагає підтримувати здоров’я шкіри, кровоносних судин, кісток, хрящів і сприяє загоєнню ран.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжаЗдоров'я