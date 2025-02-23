Готується швидко! Названо десерт, який їдять довгожителі світу

Який десерт сприяє довгому життю

Дослідник Ден Бюттнер назвав десерт, який часто їдять жителі таких "блакитних зон", як Японія, Греція, Італія, Каліфорнія та Коста-Ріка.

Мова йде про простий пудинг із насіння чіа з полуницею та ваніллю. Цей десерт з високим вмістом білка, насичений клітковиною та омега-3 жирними кислотами.

Рецепту вистачить на дві порції. Тому пропорції можна зменшити вдвічі, якщо хочете зробити одну:

3 склянки (720 мл) мигдального молока

2 чайні ложки ванільного екстракту

3 столові ложки кленового сиропу

1/2 чайної ложки кориці

1/2 чашки (50 г) насіння чіа

3 склянки (500 г) свіжої полуниці

У мисці збийте разом мигдальне молоко, ванільний екстракт, кленовий сироп і корицю. Додайте насіння чіа в рідку суміш і замочіть, поки воно не вбере рідину і не створить пудингову консистенцію.

Дайте цій суміші постояти в холодильнику на ніч, і вона загусне. Вранці промийте та наріжте кілька свіжих полуниць, а потім використовуйте їх для доповнення чіа-пудингу.

Чим корисне насіння чіа

Насіння чіа пов'язано зі зниженням артеріального тиску та рівня холестерину, що означає менший вплив на серце.

Фахівці радять щодня вживати одну-дві столові ложки насіння чіа. Однак надмірне вживання чіа може призвести до проблем з травленням, таких як закреп, діарея, здуття живота та гази.

Уникайте споживання великої кількості сухого насіння чіа, оскільки ефективно поглинає рідину та може набрякнути в травній системі, що призведе до неприємних наслідків для шлунково-кишкового тракту.

Збільшення споживання вітаміну С за допомогою такого хорошого джерела, як полуниця, також додає додаткові переваги для здоров’я цього десерту. Ягода допомагає підтримувати здоров’я шкіри, кровоносних судин, кісток, хрящів і сприяє загоєнню ран.