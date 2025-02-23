Готовится быстро! Назван десерт, который едят долгожители мира

Люди, которые живут до 100 лет, придерживаются простых диет, которые помогают сохранить их здоровье. Исследователь назвал десерт, который едят долгожители из "голубых зон".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Исследователь Дэн Бюттнер назвал десерт, который часто едят жители таких "голубых зон", как Япония, Греция, Италия, Калифорния и Коста-Рика.
Речь идет о простом пудинге из семян чиа с клубникой и ванилью. Этот десерт с высоким содержанием белка, насыщенный клетчаткой и омега-3 жирными кислотами.
Рецепта хватит на две порции. Поэтому пропорции можно уменьшить вдвое, если хотите сделать одну:
В миске взбейте вместе миндальное молоко, ванильный экстракт, кленовый сироп и корицу. Добавьте семена чиа в жидкую смесь и замочите, пока они не впитают жидкость и не создадут пудинговую консистенцию.
Дайте этой смеси постоять в холодильнике на ночь, и она загустеет. Утром промойте и нарежьте несколько свежих клубничек, а затем используйте их для дополнения чиа-пудинга.
Семена чиа связаны со снижением артериального давления и уровня холестерина, что означает меньшее влияние на сердце.
Специалисты советуют ежедневно употреблять одну-две столовые ложки семян чиа. Однако чрезмерное употребление чиа может привести к проблемам с пищеварением, таким как запор, диарея, вздутие живота и газы.
Избегайте потребления большого количества сухих семян чиа, поскольку эффективно поглощает жидкость и может набухнуть в пищеварительной системе, что приведет к неприятным последствиям для желудочно-кишечного тракта.
Увеличение потребления витамина С с помощью такого хорошего источника, как клубника, также добавляет дополнительные преимущества для здоровья этого десерта. Ягода помогает поддерживать здоровье кожи, кровеносных сосудов, костей, хрящей и способствует заживлению ран.
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