Готовится быстро! Назван десерт, который едят долгожители мира

Какой десерт способствует долгой жизни

Исследователь Дэн Бюттнер назвал десерт, который часто едят жители таких "голубых зон", как Япония, Греция, Италия, Калифорния и Коста-Рика.

Речь идет о простом пудинге из семян чиа с клубникой и ванилью. Этот десерт с высоким содержанием белка, насыщенный клетчаткой и омега-3 жирными кислотами.

Рецепта хватит на две порции. Поэтому пропорции можно уменьшить вдвое, если хотите сделать одну:

3 стакана (720 мл) миндального молока

2 чайные ложки ванильного экстракта

3 столовые ложки кленового сиропа

1/2 чайной ложки корицы

1/2 чашки (50 г) семян чиа

3 стакана (500 г) свежей клубники

В миске взбейте вместе миндальное молоко, ванильный экстракт, кленовый сироп и корицу. Добавьте семена чиа в жидкую смесь и замочите, пока они не впитают жидкость и не создадут пудинговую консистенцию.

Дайте этой смеси постоять в холодильнике на ночь, и она загустеет. Утром промойте и нарежьте несколько свежих клубничек, а затем используйте их для дополнения чиа-пудинга.

Чем полезны семена чиа

Семена чиа связаны со снижением артериального давления и уровня холестерина, что означает меньшее влияние на сердце.

Специалисты советуют ежедневно употреблять одну-две столовые ложки семян чиа. Однако чрезмерное употребление чиа может привести к проблемам с пищеварением, таким как запор, диарея, вздутие живота и газы.

Избегайте потребления большого количества сухих семян чиа, поскольку эффективно поглощает жидкость и может набухнуть в пищеварительной системе, что приведет к неприятным последствиям для желудочно-кишечного тракта.

Увеличение потребления витамина С с помощью такого хорошего источника, как клубника, также добавляет дополнительные преимущества для здоровья этого десерта. Ягода помогает поддерживать здоровье кожи, кровеносных сосудов, костей, хрящей и способствует заживлению ран.