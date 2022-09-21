Готуємося до Воздвиження 2022: коли відзначати і що треба зробити до свята

Значення свята

Православні віряни відзначають цей день, посилаючись на події, які відбулися у 326 році.

Саме тоді цариця Олена, яка вирушила на пошуки християнських святинь, знайшла Хрест, на якому був розп'ятий Ісус, і його труну, тобто, печеру, де він був похований, а потім воскрес.

Традиції Воздвиження

У церквах на Воздвиження проводяться святкові богослужіння, на яких священники піднімають хрест високо над головою, щоб його бачив кожен присутній.

Також навколо будинків відбувалися хресні ходи, щоб уберегти своє житло від пристріту й інших нещасть.

На Воздвиження вірили, що кіт у хаті міг притягнути удачу та відігнати хвороби. Часто люди "позичали" котиків у сусідів, заносили додому, пригощали молоком.

Фото: Не ходіть в ліс на Воздвиження (pixabay)

Цікаво, що на Воздвиження можна влаштовувати вдома прибирання. І це не вважалося гріхом і навіть віталося.

На стіл подавали страви без м'яса, яєць і молока через одноденний піст у свято. Обов'язково на столі мала бути капуста - цьому овочу приписували особливі цілющі якості. Переконайтеся, що ви вдосталь запаслися цим овочем і підготуйтеся до посту.

Також вірили, що той, хто подасть милостиню на Воздвиження, незабаром примножить свій достаток.

Що не можна робити

Одна з головних заборон - не ходити у ліс 27 вересня. Наші предки вважали, що можуть напасти змії, які виповзають, аби погрітися перед зимовою сплячкою.

На Воздвиження будь-які починання важливих справ приречені на провал.

У святковий день в жодному разі не можна сваритися і лаятися.

Рекомендується також тримати піст, відмовившись від вживання їжі тваринного походження.