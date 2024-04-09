Готуємося до спеки та температурних рекордів? Метеоролог дала прогноз на літо 2024

Яка погода буде влітку

За словами експерта, нас може очікувати спекотне літо. Однак зараз про температурні рекорди говорять більш обережно.

"І розрахунки, і експертні оцінки говорять про те, що у нас літо може бути спекотним. Але, якщо до цього йшлося про те, що воно може бути найспекотнішим, то зараз більш обережно йдеться про це. Можливо, що це літо і не виявиться найбільш спекотним. Хоча буде досить таки теплим", - сказала Віра Балабух.

Вона пояснила, що така ситуація пов'язана з кількома чинниками. На процеси такого великого масштабу, які впливають на циркуляцію атмосфери протягом тривалого періоду, впливає стан океанів.

"І одне з таких явищ, яке спостерігається в океані, - це південне коливання. Тобто в екваторіальних широтах Тихого океану у нас спостерігається "Ель-Ніньйо" і "Ла-Нінья" - підвищення або охолодження екваторіальних вод, які суттєво впливають потім на циркуляцію", - додала метеоролог.

І зараз, ці аномальні температури, які, зокрема, спостерігаються і в Україні також, зумовлені додатною фазою "Ель-Ніньо". Як правило, в роки "Ель-Ніньо" завжди спостерігаються досить високі температури повітря в наших помірних широтах.

"Зараз ми бачимо, що фаза "Ель-Ніньйо" закінчується і дуже стрімко температура океану починає охолоджуватися. Тобто ми переходимо в нейтральну фазу і, можливо, завдяки цьому температура повітря може дещо знизитися", - говорить експерт.

На нас суне сонячна радіація

Але за її словами, є й інші природні чинники, які відіграють велику роль. Наприклад, сонячна радіація.

"Один з них – це сонячна радіація. Ви знаєте про ці цикли сонячні? 11-річні. То от зараз у нас спостерігається 25-й цикл сонячної радіації. І відповідно, до жовтня буде відзначатися максимальна активність. І от можливо, що цей чинник також вплине на те, що температура повітря влітку може бути вищою за норму", - прогнозує Віра Балабух.

Чи буде тепло у квітні та травні

За словами метеоролога, квітень в Україні буде дуже теплим. Середня температура за місяць буде вище від норми на 2-4 градуси та навіть більше. А найбільш аномальна погода очікується впродовж поточного тижня.

Травень також буде дуже теплим і переважатимуть більш високі температури, ніж зазвичай. Але температура в травні може бути не настільки аномально високою, як у квітні.