Готовимся к жаре и температурным рекордам? Метеоролог дала прогноз на лето 2024 года

Какая погода будет летом

По словам эксперта, нас может ждать жаркое лето. Однако сейчас о температурных рекордах говорят осторожнее.

"И расчеты, и экспертные оценки говорят, что у нас лето может быть жарким. Но если до этого говорилось, что оно может быть самым жарким, то сейчас более осторожно говорится об этом. Возможно, что это лето и не окажется наиболее жарким. Хотя будет достаточно теплым", - сказала Вера Балабух.

Она пояснила, что подобная ситуация связана с несколькими факторами. На процессы столь крупного масштаба, влияющие на циркуляцию атмосферы в течение длительного периода, влияет состояние океанов.

"И одно из таких явлений, которое наблюдается в океане, – это южное колебание. То есть в экваториальных широтах Тихого океана у нас наблюдается "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья" – повышение или охлаждение экваториальных вод, которые существенно влияют затем на циркуляцию. ", – добавила метеоролог.

И сейчас эти аномальные температуры, которые, в частности, наблюдаются и в Украине также, обусловлены положительной фазой "Эль-Ниньо". Как правило, в годы "Эль-Ниньо" всегда наблюдаются достаточно высокие температуры воздуха в наших умеренных широтах.

"Сейчас мы видим, что фаза "Эль-Ниньо" заканчивается и очень стремительно температура океана начинает охлаждаться. То есть мы переходим в нейтральную фазу и, возможно, благодаря этому температура воздуха может несколько снизиться", – говорит эксперт.

На нас движется солнечная радиация

Но, по ее словам, есть и другие природные факторы, которые играют большую роль. К примеру, солнечная радиация.

"Один из них – это солнечная радиация. Вы знаете об этих циклах солнечных? 11-летние. Так вот сейчас у нас наблюдается 25-й цикл солнечной радиации. И соответственно, к октябрю будет отмечаться максимальная активность. И вот возможно, что этот фактор также повлияет на то, что температура воздуха летом может быть выше нормы", - прогнозирует Вера Балабух.

Будет ли тепло в апреле и мае

По словам метеоролога, апрель в Украине будет очень теплым. Средняя температура за месяц будет выше нормы на 2-4 градуса и даже больше. А самая аномальная погода ожидается в течение текущей недели.

Май также будет очень теплым и будет преобладать более высокие температуры, чем обычно. Но температура в мае может быть не столь аномально высокой, как в апреле.