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Суперніжні картопляні млинці з зеленню: ідеальний рецепт на Масницю

Як зробити ніжні картопляні млинці з зеленню (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Масниця починається в Україні з 24 лютого і буде тривати тиждень - до початку Великого посту. А це значить, що на наших столах буде багато млинців. Пропонуємо вам спробувати цікавий рецепт - картопляні млинці з зеленню.

Як приготувати картопляні млинці з зеленню, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт у YouTube-каналі "Готувати просто".

Що вам знадобиться:

  • Картопля - 400 г
  • Молоко - 300 мл
  • Яйця - 2 шт.
  • Сіль - ½ ч. ложки
  • Цукор - 1 ч. ложка
  • Борошно - 150 г
  • Зелень
  • Часник - 2 зубчики
  • Олія - 3 ст. ложки

Як готувати картопляні млинці з зеленню

Картоплю необхідно очистити та відварити до повної готовності. Відвар зливаємо повністю і товчемо до стану пюре. Додаємо у пюре подрібнений часник, сіль та цукор.

Потім - тепле молоко, яйця і дуже добре все перемішуємо. Останньою додаємо олію - 2-3 ложки й знову все добре перемішуємо.

Наступний крок - просіюємо борошно і змішуємо його з картопляною масою, вимішуємо все до однорідного стану.

Дрібно нарізаємо зелень, яку ви обрали до власного смаку, і додаємо її до нашої суміші, а потім ще раз все дуже добре перемішуємо.

Смажимо млинці на середньому вогні у невеликій кількості олії. Подавати до столу можна зі сметаною.

 

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