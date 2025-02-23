Суперніжні картопляні млинці з зеленню: ідеальний рецепт на Масницю

Що вам знадобиться:

Картопля - 400 г

Молоко - 300 мл

Яйця - 2 шт.

Сіль - ½ ч. ложки

Цукор - 1 ч. ложка

Борошно - 150 г

Зелень

Часник - 2 зубчики

Олія - 3 ст. ложки

Як готувати картопляні млинці з зеленню

Картоплю необхідно очистити та відварити до повної готовності. Відвар зливаємо повністю і товчемо до стану пюре. Додаємо у пюре подрібнений часник, сіль та цукор.

Потім - тепле молоко, яйця і дуже добре все перемішуємо. Останньою додаємо олію - 2-3 ложки й знову все добре перемішуємо.

Наступний крок - просіюємо борошно і змішуємо його з картопляною масою, вимішуємо все до однорідного стану.

Дрібно нарізаємо зелень, яку ви обрали до власного смаку, і додаємо її до нашої суміші, а потім ще раз все дуже добре перемішуємо.

Смажимо млинці на середньому вогні у невеликій кількості олії. Подавати до столу можна зі сметаною.