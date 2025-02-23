Суперніжні картопляні млинці з зеленню: ідеальний рецепт на Масницю

Масниця починається в Україні з 24 лютого і буде тривати тиждень - до початку Великого посту. А це значить, що на наших столах буде багато млинців. Пропонуємо вам спробувати цікавий рецепт - картопляні млинці з зеленню.
Як приготувати картопляні млинці з зеленню, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт у YouTube-каналі "Готувати просто".
Картоплю необхідно очистити та відварити до повної готовності. Відвар зливаємо повністю і товчемо до стану пюре. Додаємо у пюре подрібнений часник, сіль та цукор.
Потім - тепле молоко, яйця і дуже добре все перемішуємо. Останньою додаємо олію - 2-3 ложки й знову все добре перемішуємо.
Наступний крок - просіюємо борошно і змішуємо його з картопляною масою, вимішуємо все до однорідного стану.
Дрібно нарізаємо зелень, яку ви обрали до власного смаку, і додаємо її до нашої суміші, а потім ще раз все дуже добре перемішуємо.
Смажимо млинці на середньому вогні у невеликій кількості олії. Подавати до столу можна зі сметаною.
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