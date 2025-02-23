Супернежные картофельные блины с зеленью: идеальный рецепт на Масленицу

Масленица начинается в Украине с 24 февраля и будет длиться неделю - до начала Великого поста. А это значит, что на наших столах будет много блинов. Предлагаем вам попробовать интересный рецепт - картофельные блины с зеленью.
Как приготовить картофельные блины с зеленью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт в YouTube-канале "Готовить просто".
Картофель необходимо очистить и отварить до полной готовности. Отвар сливаем полностью и толкуем до состояния пюре. Добавляем в пюре измельченный чеснок, соль и сахар.
Затем - теплое молоко, яйца и очень хорошо все перемешиваем. Последним добавляем масло - 2-3 ложки и снова все хорошо перемешиваем.
Следующий шаг - просеиваем муку и смешиваем ее с картофельной массой, вымешиваем все до однородного состояния.
Мелко нарезаем зелень, которую вы выбрали по собственному вкусу, и добавляем ее к нашей смеси, а затем еще раз все очень хорошо перемешиваем.
Жарим блины на среднем огне в небольшом количестве масла. Подавать к столу можно со сметаной.
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