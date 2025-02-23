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Супернежные картофельные блины с зеленью: идеальный рецепт на Масленицу

Как сделать нежные картофельные блинчики с зеленью (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Масленица начинается в Украине с 24 февраля и будет длиться неделю - до начала Великого поста. А это значит, что на наших столах будет много блинов. Предлагаем вам попробовать интересный рецепт - картофельные блины с зеленью.

Как приготовить картофельные блины с зеленью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт в YouTube-канале "Готовить просто".

Что вам понадобится:

  • Картофель - 400 г
  • Молоко - 300 мл
  • Яйца - 2 шт.
  • Соль - ½ ч. ложки
  • Сахар - 1 ч. ложка
  • Мука - 150 г муки
  • Зелень
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Масло - 3 ст. ложки

Как готовить картофельные блинчики с зеленью

Картофель необходимо очистить и отварить до полной готовности. Отвар сливаем полностью и толкуем до состояния пюре. Добавляем в пюре измельченный чеснок, соль и сахар.

Затем - теплое молоко, яйца и очень хорошо все перемешиваем. Последним добавляем масло - 2-3 ложки и снова все хорошо перемешиваем.

Следующий шаг - просеиваем муку и смешиваем ее с картофельной массой, вымешиваем все до однородного состояния.

Мелко нарезаем зелень, которую вы выбрали по собственному вкусу, и добавляем ее к нашей смеси, а затем еще раз все очень хорошо перемешиваем.

Жарим блины на среднем огне в небольшом количестве масла. Подавать к столу можно со сметаной.

 

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