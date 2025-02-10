Чому млинці рвуться або ламаються: 7 найпоширеніших помилок

Млинці - це одна з найулюбленіших страв для сніданку або на святкові дні, зокрема на Масницю. Однак навіть досвідчені господині іноді стикаються з проблемою, коли млинці не вдаються - вони рвуться, ламаються або просто не набувають бажаної текстури.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про найбільш поширені помилки в приготуванні млинців, через що вони рвуться або ламаються.

Неправильне співвідношення борошна і рідини

Одна з основних причин, чому млинці рвуться або не тримають форму, - це неправильне співвідношення борошна і рідини. Якщо борошна забагато, тісто буде занадто густим, і млинці буде важко перевернути.

Якщо ж борошна недостатньо, тісто буде занадто рідким і буде легко розтікатися на пательні, що також може призвести до ривків або поривів при перевертанні. Ідеальна консистенція тіста - стан, коли воно легко стікає з ложки, але не настільки рідке, як вода.

Неправильна температура пательні

Якщо пательня занадто гаряча або надто холодна, це може призвести до того, що млинці будуть рватися. Посуд повинен бути середньо розігрітим, а перед першим млинцем його варто змастити олією чи маслом.

Якщо сковорода занадто гаряча, млинці пригорають зовні, а всередині залишаються сирими, а якщо холодна - вони можуть прилипати і розриватися при спробі їх перевернути.

Невчасне перевертання млинця

Деякі господині, намагаючись перевернути млинці, не дають їм достатньо часу, щоб вони "схопилися" на пательні. Якщо спробувати перевернути млинці занадто рано, вони можуть порватися.

Перевертати млинці потрібно лише тоді, коли вони добре підсмажені з одного боку, і край вже почав самостійно відлипати від посуду.

Перемішування тесту перед смаженням

Перед смаженням млинців варто дати тісту "відпочити" - залишити його на 20-30 хвилин, щоб покращити його консистенцію.

Однак багато хто робить помилку і ретельно перемішує тісто після того, як воно постояло або ж вимішує тісто надто довго.

Неправильний матеріал пательні

Щоб млинці не рвалися та не ламалися при смаженні, не варто використовувати пательні з нерівномірним дном або з подряпинами. Ідеальна пательня для млинців - чавунна або з антипригарним покриттям.

Недостатнє змащування пательні

Часто млинці рвуться або прилипають до пательні через недостатнє змащення поверхні. Для того, щоб млинці не прилипали і не рвалися, необхідно змастити посуд як мінімум перед першим млинцем.

Найкраще використовувати силіконовий пензлик, щоб рівномірно покрити сковороду.

Неякісне борошно

Іноді навіть якщо ви ретельно дотримуєтесь рецепта, тісто може стати неідеальним через неякісне борошно.

Старе або неправильно зберігане борошно може бути причиною того, що тісто не має потрібної консистенції, а млинці рвуться або ламаються. Тому обирайте борошно високої якості, бажано просіяне перед приготуванням.