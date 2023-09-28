Готуємось до Покрови 2023: що потрібно встигнути зробити до великого свята

Що за свято Покрова Пресвятої Богородиці

Згідно з легендою, центр православ'я облягало військо давніх русів на чолі з Аскольдом. Жителі міста змушені були сховатися у Влахернському храмі. Там вони всю ніч молилися і їм сталося явлення Пресвятої Богородиці, яка прийшла повітрям в оточенні святих.

Після молитви Богородиця зняла з голови свій омофор (спеціальний покрив у вигляді широкого шарфа, який носили тоді навколо шиї) і розкрила його над людьми в храмі.

Над містом вибухнула страшна буря, яка знищила загарбників. А мешканці міста залишилися цілими, бо їх захистив покрив Богородиці. День цього дива стали відзначати та назвали його Покрови Пресвятої Богородиці.

Після хрещення Київської Русі це свято прийшло до українців. За даними істориків, є кілька версій про те, хто з правителів видав указ про відзначення цього свята - Ярослав Мудрий, Володимир Мономах чи Андрій Боголюбський.

Богородицю шанують дружини та матері військових – вони звертаються до неї з молитвою та проханнями захистити життя та здоров'я синів та чоловіків. А ще запорізькі козаки вважали Богородицю своєю покровителькою.

Донедавна Покрова Пресвятої Богородиці відзначали 14 жовтня, але після переходу на новий церковний календар це свято змістилося на 1 жовтня.

Що потрібно встигнути зробити до Покрови

Свято Покрови у народі називають зустріччю осені із зимою, тому до свята намагаються закінчити всі роботи на землі. Обов'язково напередодні свята наводять лад – у саду, на городах, біля будинку, у дворах.

Перед святом господарі запасаються дровами з яблуні, бо цього дня вперше починають протоплювати печі та каміни. Вважається, що дерево яблуні дасть тепло потім всю зиму.

Є ще одна традиція - перед Покровами намагаються позбутися всього старого і непотрібного. Сміття та непридатні речі зазвичай спалюють на багаттях. За старих часів вірили, що цей обряд допомагає легше пройти зиму.

На Покрови закінчується випасання худоби, і господарі починають утеплювати будинок та хлів до зими.

Традиції на Покрову

Вранці люди обов'язково йдуть до церкви на святкове богослужіння. Молоді дівчата на свято ставлять свічку біля ікони Богородиці, щоб вона подарувала їм хорошого чоловіка.

А вечорами молодь збирається на посиденьки. До дівчат засилають сватів і після свята зазвичай оголошують про заручини та майбутні весілля.

У будинках обов'язково печуть млинці, ними задобрюють будинкових. Вечорами накривають столи й своїми частуваннями діляться із бідняками та сиротами. Вважається, що будь-якого гостя на Покрови потрібно приймати дуже тепло - це обіцяє успіх на весь майбутній рік.

На Покрови обов'язково треба творити добро - у давнину вірили, що все хороше, зроблене цього дня, повернеться сторицею.

Заборони на Покрову

Не можна прибирати, прати, мити підлогу, прасувати білизну або готувати щось складне на кухні

Не можна займатися тяжкою роботою, ремонтом, будівництвом

Не можна лаятися, сваритися та вживати лайливі слова

На святковому гулянні не варто зловживати алкоголем

Не можна давати у борг і позичати

Дівчатам не можна відмовляти сватам. У народі говорили, якщо тричі відмовить - потім три роки в дівках сидітиме

Не можна стригтися, стригти нігті, митися

Не можна відмовляти у прийомі гостей. Чим краще буде частування на Покрови та тепліше прийом господарів - тим більше буде достатку наступного року

На Покрови не заведено сумувати. Вважається, що похмурий настрій потім переслідуватиме весь наступний рік