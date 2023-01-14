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Готуємо вафельний торт по-новому: три інгредієнти і ніякого збивання

Вафельний торт Корівка (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Вафельний торт - це швидкий і смачний десерт, який зазвичай готують на основі згущеного молока. Ми ж пропонуємо зробити його по-новому.

Рецепт з'явився на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • цукерки "Корівка" - 500 г
  • вершкове масло - 180 г
  • вафлі - 8шт.

Покрокове приготування

Відправте пачку масла і цукерки в сотейник, розтопіть. Коли маса тільки почне кипіти, відставте її в бік на три хвилини. Потім перемішайте і знову залиште. Так зробіть кілька разів, поки наш крем не почне гуснути.

Поки крем теплий, сформуйте тортик: на одне перемащування піде близько трьох столових ложок нашого крему.

Поставте тортик під прес і через 30 хвилин ним вже можна смакувати. Вафлі будуть хрумкими і карамельними.

Також читайте, як приготувати вафельний торт Снікерс.

Крім того читайте, про рецепт торту "Пломбір".

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рецептвафлі