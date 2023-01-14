Готовим вафельный торт по-новому: три ингредиента и никакого взбивания

Составляющие:

конфеты "Коровка" – 500 г

сливочное масло – 180 г

вафли – 8 шт.

Пошаговое приготовление

Отправьте пачку масла и конфеты в сотейник, растопите. Когда масса начнет кипеть, отставьте ее в сторону на три минуты. Затем перемешайте и снова оставьте. Так сделайте несколько раз, пока наш крем не начнет густеть.

Пока крем теплый, сформируйте тортик: на одну перемазку уйдет около трех столовых ложек нашего крема.

Поставьте тортик под пресс и через 30 минут им можно смаковать. Вафли будут хрустящими и карамельными.