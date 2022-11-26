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Готовим "цибуляники": забытый рецепт вкусных украинских блинчиков

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Суббота 26 ноября 2022 17:05
Готовим "цибуляники": забытый рецепт вкусных украинских блинчиков Скриншот: Как приготовить цибуляники
Автор: Светлана Мащенко

Цибуляники – вкусные украинские блинчики, родом из Черниговщины. Это своего рода "деруны", но за основу мы возьмем лук.

Рецептом поделился телеведущий и эксперт по кулинарии Константин Грубич.

Ингредиенты:

  • Манные крупы – 5 ст. л.
  • Молоко – 2/3 стакана
  • Лук – 5 шт.
  • Яйца – 5 шт.
  • Соль, приправа, перец по вкусу
  • Масло растительное – 50 г

Пошаговое приготовление

Для приготовления цибуляников подготовьте одинаковое количество столовых ложек манки, луковиц и яиц.

Манную крупу замочите на несколько минут в теплом молоке, доведя смесь до состояния густой сметаны.

К манно-молочной массе добавьте мелко нашинкованный лук, яйца, соль, вкусовую приправу и черный молотый перец.

Тщательно вымешайте. Жарить цибуляники нужно на растительном масле с обеих сторон.

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