Готовим "цибуляники": забытый рецепт вкусных украинских блинчиков
Скриншот: Как приготовить цибуляники
Цибуляники – вкусные украинские блинчики, родом из Черниговщины. Это своего рода "деруны", но за основу мы возьмем лук.
Рецептом поделился телеведущий и эксперт по кулинарии Константин Грубич.
Ингредиенты:
- Манные крупы – 5 ст. л.
- Молоко – 2/3 стакана
- Лук – 5 шт.
- Яйца – 5 шт.
- Соль, приправа, перец по вкусу
- Масло растительное – 50 г
Пошаговое приготовление
Для приготовления цибуляников подготовьте одинаковое количество столовых ложек манки, луковиц и яиц.
Манную крупу замочите на несколько минут в теплом молоке, доведя смесь до состояния густой сметаны.
К манно-молочной массе добавьте мелко нашинкованный лук, яйца, соль, вкусовую приправу и черный молотый перец.
Тщательно вымешайте. Жарить цибуляники нужно на растительном масле с обеих сторон.
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