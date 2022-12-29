Готуємо святковий салат із мандаринами: успіх на столі гарантований!

Новий рік вже не за горами, приготуйте на стіл салат із мандаринами, який дуже швидко робиться.

Спочатку приготуйте соус, у банку з олією, додайте лимонний сік, гірчицю, щіпку солі. Добре перемішайте до однорідності. На тарілку покладіть руколу, шовдар, мандаринку дольками і полийте щедро соусом. Козячий сир поріжте слайсами та прикрасьте салат.

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