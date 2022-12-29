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Готовим праздничный салат с мандаринами: успех на столе гарантирован!

Рецепт праздничного салата с мандаринами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Новый год уже не за горами, приготовьте на стол салат с мандаринами, который очень быстро делается.

Рецептом блюда поделилась кулинарный блогер Дарья Дорошкевич в Instagram.

Вам понадобятся

  • 75 г рукколы
  • 1 большая мандаринка
  • 75 г украинского шовдара (можно заменить прошутто или хамоном)
  • 25 г козьего сыра средней выдержки (именно козьего!)
  • 1 ч. ложка с горкой горчицы
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 1 ст. ложка лимонного сока
  • Хорошая щепотка соли

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала приготовьте соус, в банку с маслом, добавьте лимонный сок, горчицу, щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородности. На тарелку положите рукколу, шовдар, мандаринку дольками и полейте щедро соусом. Козий сыр порежьте слайсами и украсьте салат.

Приятного аппетита!

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А еще писали о том, чем можно заменить различные ингредиенты в салате "Оливье".

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рецептсалат