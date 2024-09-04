Готовим супер-мульчу для сада и огорода: какие ее виды - самые полезные

Мульчирование осенью является важным этапом подготовки сада и огорода. Оно помогает защитить растения от морозов, сохранить влагу в почве, обеспечить постепенное питание в течение холодных месяцев и снижает риск образования сорняков, улучшает структуру почвы. Но есть ли разница между видами мульчи и какой из них выбрать?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о важности мульчирования земли и растений осенью и дает советы, как это сделать правильно.

Опавшие листья

Опавшие листья являются природным мульчирующим материалом, который легко найти на каждом участке. Они быстро перегнивают, обогащая почву питательными веществами и способствуя весеннему росту растений.

Листья нужно раскладывать в сухом виде, это позволяет избежать гниения. Листья березы, ольхи, липы и клена идеально подходят для мульчирования плодовых деревьев и ягодных кустов.

Однако следует избегать использования листьев для мульчирования овощных культур, поскольку это может привести к развитию грибковых заболеваний.

Кора деревьев

Кора деревьев - это долговечный и эстетически привлекательный материал для мульчирования. Она предотвращает уплотнение почвы, сохраняет влагу и защищает растения от температурных колебаний. Особенно полезна кора для мульчирования ягодных кустов и плодовых деревьев.

Однако следует помнить, что процесс заготовки коры достаточно трудоемок, и она не подходит для томатов. Кора деревьев также нуждается в правильном сочетании с компостом для достижения наилучших результатов.

Солома

Солома является одним из самых популярных материалов для мульчирования благодаря своим отличным изоляционным свойствам. Она эффективно защищает почву от заморозков, сохраняя в ней тепло и способствует повышению плодородия.

Солома идеально подходит для мульчирования озимых культур, таких как чеснок, зелень, виноград, картофель и клубника.

Cолома может привлекать грызунов, поэтому используйте ее осторожно (фото: Freepik.com)

Хвойные иглы

Хвойные иглы, в частности сосновые и еловые, прекрасно подходят для мульчирования растений, предпочитающих кислую почву. Они не только защищают почву от пересыхания и заморозков, но и предотвращают развитие болезней.

Хвоя лучше всего подходит для мульчирования клубники, голубики, цветов, вечнозеленых растений и других культур, любящих повышенную кислотность. Однако этот материал не подходит для плохо реагирующих на кислую почву растений.

Компост

Компост - это один из лучших материалов для мульчирования, значительно обогащающий почву питательными веществами. Он улучшает структуру почвы, снабжает растения необходимыми элементами и помогает снизить риск заболеваний.

Компост нужно использовать выдержанным, не менее двух лет, чтобы избежать размножения сорняков. Он подходит для мульчирования овощных озимых культур, винограда, фруктовых деревьев и ягодных кустов.

Опилки

Опилки являются отличным материалом для мульчирования, особенно когда их используют в сочетании с компостом. Они обогащают даже самую бедную почву полезными веществами и защищают ее от морозов.

Однако опилки нужно использовать с осторожностью: их следует хорошо просушить перед укладкой, а весной - обязательно убрать, поскольку во время разложения они могут извлекать азот из почвы.

Опилки подходит для мульчирования плодовых деревьев, ягодных кустов, винограда и озимых овощей (фото: Pixabay.com)

Торф

Торф идеально подходит для мульчирования участков с тяжелым и слежавшимся грунтом. Он улучшает структуру земли, способствует лучшему удержанию влаги и стимулирует весенний рост растений.

Важно использовать только переходящий или низменный торф, поскольку свежий может содержать токсины, вредные для растений. Торф лучше всего подходит для мульчирования овощей и зелени, посаженных на зиму.