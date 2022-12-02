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Готуємо смачну картоплю "в мундирі" без плити лише за 15 хвилин!

Фото: Простий рецепт картоплі у мундирі (pixabay.com)
Автор: Styler

У сучасних реаліях при постійних відключеннях світла дуже важливо, щоб приготування їжі не займало багато часу. Ви можете приготувати хрумку золотисту картоплю в мундирі всього за 15 хвилин, що ідеально підходить для швидкого перекусу і для тих, хто хоче скоротити свої рахунки за електроенергію.

Рецепт приготування – читайте у матеріалі Styler.

Як приготувати смачну картоплю в мундирі

Насамперед зробіть на картоплі кілька проколів, використовуючи вилку. Потім покладіть овоч на посуд, додавши трохи води. Відправте картоплю в мікрохвильову піч.

Води потрібно налити в тарілку зовсім небагато, вона дозволить картоплі стати м'якою та не бути сухою.

Як приготувати картоплю в мундирі в мікрохвильовій печі (Getty Images)

Поставте картоплю на максимальну потужність у мікрохвильову піч на 8–10 хвилин, після цього вийміть її й бризніть на картоплю оливковою олією сіллю і перцем. Потім відправте у НВЧ-піч ще на 5 хвилин. Після цього страва буде готова. Смачного!

Декілька лайфхаків для смаку

Картоплю можна щільно загорнути у фольгу, щоб прискорити процес приготування – алюміній проводить тепло, а потім утримує його.

Ви також можете додати жменю солі під картоплю, перш ніж загорнути її у фольгу.

Нагадаємо, Клопотенко дав простий рецепт смачності, яка швидко готується.

Нагадаємо, що раніше Клопотенко розповів як приготувати попкорн на плиті.

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