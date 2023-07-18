Готуємо швидкі огірки "п'ятихвилинка". З цим простим рецептом впорається кожен

В Україні зараз розпал огірків. Вони чудово підходять для закуски і будуть чудовим доповненням до основної страви.

Вам знадобляться

1 кілограм огірків

4 зубки часнику

40 грамів кропу

32-35 грамів солі

зип пакет

Покроковий рецепт приготування

Зачистіть кінчики огірків з обох кінців. Наріжте лише листя кропу дуже дрібно. Пропустіть часник через прес. Змішайте огірки, кріп, часник, сіль у пакеті. Потім закрийте його щільно з повітрям у середині та потрясіть пакет 2-3 хвилини. Залиште огірочки на 5 хвилин у пакеті та можете сміливо подавати до столу.

"Прекрасне доповнення до основної страви особливо влітку. Швидка ферментація огірків у цій страві, як диво! Смачно, швидко, сезонно та корисно. А що нам ще потрібно?" - прокоментувала рецепт Тетяна.