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Готуємо швидкі огірки "п'ятихвилинка". З цим простим рецептом впорається кожен

Як приготувати огірки (колаж Styler)
Автор: Styler

В Україні зараз розпал огірків. Вони чудово підходять для закуски і будуть чудовим доповненням до основної страви.

Рецептом найшвидших огірків поділилася в Instagram кулінар Тетяна Литвинова.

Вам знадобляться

  • 1 кілограм огірків
  • 4 зубки часнику
  • 40 грамів кропу
  • 32-35 грамів солі
  • зип пакет

Покроковий рецепт приготування

Зачистіть кінчики огірків з обох кінців. Наріжте лише листя кропу дуже дрібно. Пропустіть часник через прес. Змішайте огірки, кріп, часник, сіль у пакеті. Потім закрийте його щільно з повітрям у середині та потрясіть пакет 2-3 хвилини. Залиште огірочки на 5 хвилин у пакеті та можете сміливо подавати до столу.

"Прекрасне доповнення до основної страви особливо влітку. Швидка ферментація огірків у цій страві, як диво! Смачно, швидко, сезонно та корисно. А що нам ще потрібно?" - прокоментувала рецепт Тетяна.

Раніше ми писали, як приготувати швидкі огірки консервовані без маринаду.

Також про правила консервування огірків розповів Євген Клопотенко.

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