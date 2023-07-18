Готовим быстрые огурцы "пятиминутка". С этим простым рецептом справится каждый

В Украине сейчас разгар огурцов. Они отлично подходят для закуски и будут прекрасным дополнением к основному блюду.

Вам понадобятся

1 килограмм огурцов

4 зубка чеснока

40 граммов укропа

32-35 граммов соли

зип пакет

Пошаговый рецепт приготовления

Зачистите кончики огурцов с обоих концов. Нарежьте только листья укропа очень мелко. Пропустите чеснок через пресс. Смешайте огурцы, укроп, чеснок, соль в зип пакете. Потом закройте его плотно с воздухом в середине и потрясите пакет 2-3 минутки. Оставьте огурчики на 5 минут в пакете и можете смело подавать к столу.

"Прекрасное дополнение к основному блюду особенно летом. Быстрая ферментация огурцов в этом блюде как чудо! Вкусно, быстро, сезонно и полезно. А что нам еще нужно?" - прокомментировала рецепт Татьяна.