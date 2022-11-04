Готуємо садовий вар: домашній супер рецепт для порятунку ваших дерев

Садовий вар дуже необхідний засіб для лікування плодових дерев: яблунь, груш, вишень, абрикос та інших насаджень.
Як його зробити, пише канал Дача. Сад і город.
Це спеціальна "замазка" для обробки свіжих спилів на садових деревах та пошкоджень кори (гілок).
Садовий вар не дозволяє розвиватися патогенам у відкритій ранці дерева, запобігає подальшому пошкодженню кори.
Зараз, восени, коли ви обрізаєте та проріджуєте дерева, обробка варом точно може знадобитися.
Фото: Як приготувати садовий вар (t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)
Нам знадобиться:
Парафін розтопіть і додайте в нього подрібнену в пил каніфоль. Перемішайте. В останню чергу введіть олію.
Ретельно перемішайте, доведіть до кипіння на повільному вогні та проваріть 15 хвилин.
Після ще раз добре вимішайте так, щоб маса стала однорідною, дайте трохи охолонути, у гарячому вигляді перекладіть в ємність з кришкою.
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