Готуємо садовий вар: домашній супер рецепт для порятунку ваших дерев

Садовий вар дуже необхідний засіб для лікування плодових дерев: яблунь, груш, вишень, абрикос та інших насаджень.

Як його зробити, пише канал Дача. Сад і город.

Після ще раз добре вимішайте так, щоб маса стала однорідною, дайте трохи охолонути, у гарячому вигляді перекладіть в ємність з кришкою.

Ретельно перемішайте, доведіть до кипіння на повільному вогні та проваріть 15 хвилин.

Парафін розтопіть і додайте в нього подрібнену в пил каніфоль. Перемішайте. В останню чергу введіть олію.

Зараз, восени, коли ви обрізаєте та проріджуєте дерева, обробка варом точно може знадобитися.

Садовий вар не дозволяє розвиватися патогенам у відкритій ранці дерева, запобігає подальшому пошкодженню кори.

Це спеціальна "замазка" для обробки свіжих спилів на садових деревах та пошкоджень кори (гілок).

Раніше ми писали, як посадити моркву під зиму, щоб отримати дуже щедрий урожай влітку.

Також читайте, як правильно садити і доглядати за малиною восени.