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Готовим садовый вар: домашний супер рецепт для спасения ваших деревьев

Фото: Как приготовить садовый вар для деревьев (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Садовый вар очень необходимоt средство для лечения плодовых деревьев: яблонь, груш, вишен, абрикосов и других насаждений.

Как его сделать, пишет канал Дача. Сад і город.

Зачем нужен садовый вар?

Это специальная "замазка" для обработки свежих спилов на садовых деревьях и повреждений коры (веток).

Садовый вар не позволяет развиваться патогенам в открытой ранке дерева, предотвращает дальнейшее повреждение коры.

Сейчас, осенью, когда вы обрезаете и прореживаете деревья, обработка варом может точно понадобиться.

Фото: Как приготовить садовый вар (t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)

Домашний рецепт для приготовления полезной замазки для коры

Нам понадобится:

  • 6 частей парафина (имеется особый, чистый парафин для лечебных процедур, можно найти в аптеке).
  • 3 части канифоли (она продается в строительном магазине).
  • 2 части растительного масла.

Парафин растопите и добавьте в него измельченную в пыль канифоль. Перемешайте. В последнюю очередь введите растительное масло.

Тщательно перемешайте, доведите до кипения на медленном огне и проварите 15 минут.

После еще раз хорошо вымешайте так, чтобы масса стала однородной, дайте немного остыть, в горячем виде переложите в емкость с крышкой.

Раньше мы писали, как посадить морковь под зиму, чтобы получить очень обильный урожай летом.

Также читайте, как правильно сажать и ухаживать за малиной осенью.

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