Готовим садовый вар: домашний супер рецепт для спасения ваших деревьев

Садовый вар очень необходимоt средство для лечения плодовых деревьев: яблонь, груш, вишен, абрикосов и других насаждений.
Как его сделать, пишет канал Дача. Сад і город.
Это специальная "замазка" для обработки свежих спилов на садовых деревьях и повреждений коры (веток).
Садовый вар не позволяет развиваться патогенам в открытой ранке дерева, предотвращает дальнейшее повреждение коры.
Сейчас, осенью, когда вы обрезаете и прореживаете деревья, обработка варом может точно понадобиться.
Фото: Как приготовить садовый вар (t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)
Нам понадобится:
Парафин растопите и добавьте в него измельченную в пыль канифоль. Перемешайте. В последнюю очередь введите растительное масло.
Тщательно перемешайте, доведите до кипения на медленном огне и проварите 15 минут.
После еще раз хорошо вымешайте так, чтобы масса стала однородной, дайте немного остыть, в горячем виде переложите в емкость с крышкой.
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