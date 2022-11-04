Готовим садовый вар: домашний супер рецепт для спасения ваших деревьев

Садовый вар очень необходимоt средство для лечения плодовых деревьев: яблонь, груш, вишен, абрикосов и других насаждений.

Как его сделать, пишет канал Дача. Сад і город.

После еще раз хорошо вымешайте так, чтобы масса стала однородной, дайте немного остыть, в горячем виде переложите в емкость с крышкой.

Тщательно перемешайте, доведите до кипения на медленном огне и проварите 15 минут.

Парафин растопите и добавьте в него измельченную в пыль канифоль. Перемешайте. В последнюю очередь введите растительное масло.

Сейчас, осенью, когда вы обрезаете и прореживаете деревья, обработка варом может точно понадобиться.

Садовый вар не позволяет развиваться патогенам в открытой ранке дерева, предотвращает дальнейшее повреждение коры.

Это специальная "замазка" для обработки свежих спилов на садовых деревьях и повреждений коры (веток).

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