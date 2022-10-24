Готуємо простий цибулевий пиріг. Ваша сім'я проситиме його знову і знову

Цибулевий пиріг – це вічна класика, яку гріх не вміти готувати. Якщо ви звикли лише до солодкої випічки, час міняти уподобання.
Рецептом поділилися на YuoTube-каналі КІІТ.
Для тіста:
Для начинки:
Почистіть і поріжте кубиком цибулю. Пасируйте на помірному вогні на пательні з рослинним і вершковим маслом.
Покладіть у ємність масло. Досипте борошно, влийте сметану і посоліть. Замісіть тісто до однорідності. Покладіть в холодильник.
До готової цибулі в пательню вбийте яйця, натріть плавлений сирок і додайте подрібнений кріп. Посоліть і поперчить начинку.
Розділіть тісто на дві рівні частини. Розкатайте першу трохи більшу за форму. Покладіть тісто в форму, зробивши бортики.
Викладіть рівномірно начинку і покладіть зверху другу половинку тіста, розкочену по розміру форми.
Защипніть краї, зробіть в тісті отвори, щоб не розірвало. Змастіть яйцем, молоком чи сметаною.
Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці близько 30 хвилин.
Це неймовірно смачно!
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