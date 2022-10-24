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Готуємо простий цибулевий пиріг. Ваша сім'я проситиме його знову і знову

Скріншот: Цибулевий пиріг
Автор: Світлана Мащенко

Цибулевий пиріг – це вічна класика, яку гріх не вміти готувати. Якщо ви звикли лише до солодкої випічки, час міняти уподобання.

Рецептом поділилися на YuoTube-каналі КІІТ.

Складники

Для тіста:

  • Вершкове масло – 100 г
  • Борошно – 200 г
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Сіль – гарна дрібка

Для начинки:

  • Цибуля – 500 г
  • Плавлений сирок – 200 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Кріп – до смаку
  • Сіль, перець – до смаку

Покрокове приготування

Почистіть і поріжте кубиком цибулю. Пасируйте на помірному вогні на пательні з рослинним і вершковим маслом.

Покладіть у ємність масло. Досипте борошно, влийте сметану і посоліть. Замісіть тісто до однорідності. Покладіть в холодильник.

До готової цибулі в пательню вбийте яйця, натріть плавлений сирок і додайте подрібнений кріп. Посоліть і поперчить начинку.

Розділіть тісто на дві рівні частини. Розкатайте першу трохи більшу за форму. Покладіть тісто в форму, зробивши бортики.

Викладіть рівномірно начинку і покладіть зверху другу половинку тіста, розкочену по розміру форми.

Защипніть краї, зробіть в тісті отвори, щоб не розірвало. Змастіть яйцем, молоком чи сметаною.

Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці близько 30 хвилин.

Це неймовірно смачно!

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