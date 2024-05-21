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Готуємо "Пломбір" як у магазині за 10 хвилин: рецепт натурального морозива

Як готувати натуральне морозиво швидко (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Пломбір - це класичний вид морозива, який запам'ятовується своєю ніжною, кремовою текстурою та багатим, насиченим смаком. Крім цього, завдяки високій жирності, він тане повільніше, ніж інші види морозива.

Про те, як готувати молочний пломбір в домашніх умовах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал Лілії Цвіт.

Що потрібно для домашнього пломбіра

Для того, щоб приготувати цей неймовірно смачний десерт дитинства, потрібні такі інгредієнти:

  • яєчні жовтки - 3 шт.;
  • жирні вершки (або сметана) - 200 г;
  • молоко - 100 мл;
  • цукор - 60 г;
  • ванільний цукор - 16 г.

Як готувати пломбір швидко

Хоча пломбіру треба певний час, щоб застигнути, готувати його неймовірно просто.

Спочатку приготуйте заварну основу: в каструлю вилийте жовтки, додайте цукор звичайний і ванільний - і збивайте міксером на високих оборотах до пишної світлої маси.

Збийте яйця з цукром до пишної маси (скриншот / Лілія Цвіт)

Додайте охолоджені молоко і вершки, перемішайте суміш та поставте на невеликий вогонь. Підігрійте майбутнє морозиво, постійно помішуючи - воно стане густішим.

Суміш для морозива густіє при нагріванні (скриншот / Лілія Цвіт)

Після цього зніміть каструлю з вогню, помістіть у посуд з холодною водою (це пришвидшить охолодження). Під час цього збийте охолоджені вершки або сметану міксером до пишної маси.

Додайте заварну основу і збийте міксером до однорідності. Після цього поставте морозиво в морозилку до застигання - і можна пригощатися!

 

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