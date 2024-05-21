Готуємо "Пломбір" як у магазині за 10 хвилин: рецепт натурального морозива

Що потрібно для домашнього пломбіра

Для того, щоб приготувати цей неймовірно смачний десерт дитинства, потрібні такі інгредієнти:

яєчні жовтки - 3 шт.;

жирні вершки (або сметана) - 200 г;

молоко - 100 мл;

цукор - 60 г;

ванільний цукор - 16 г.

Як готувати пломбір швидко

Хоча пломбіру треба певний час, щоб застигнути, готувати його неймовірно просто.

Спочатку приготуйте заварну основу: в каструлю вилийте жовтки, додайте цукор звичайний і ванільний - і збивайте міксером на високих оборотах до пишної світлої маси.

Збийте яйця з цукром до пишної маси (скриншот / Лілія Цвіт)

Додайте охолоджені молоко і вершки, перемішайте суміш та поставте на невеликий вогонь. Підігрійте майбутнє морозиво, постійно помішуючи - воно стане густішим.

Суміш для морозива густіє при нагріванні (скриншот / Лілія Цвіт)

Після цього зніміть каструлю з вогню, помістіть у посуд з холодною водою (це пришвидшить охолодження). Під час цього збийте охолоджені вершки або сметану міксером до пишної маси.

Додайте заварну основу і збийте міксером до однорідності. Після цього поставте морозиво в морозилку до застигання - і можна пригощатися!