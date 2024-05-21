Готовим "Пломбир" как в магазине за 10 минут: рецепт натурального мороженого

Что нужно для домашнего пломбира

Для того чтобы приготовить этот невероятно вкусный десерт детства, нужны следующие ингредиенты:

яичные желтки - 3 шт.;

жирные сливки (или сметана) - 200 г;

молоко - 100 мл;

сахар - 60 г;

ванильный сахар - 16 г.

Как готовить пломбир быстро

Хотя пломбиру нужно определенное время, чтобы застыть, готовить его невероятно просто.

Сначала приготовьте заварное основание: в кастрюлю вылейте желтки, добавьте сахар обычный и ванильный - и взбивайте миксером на высоких оборотах до пышной светлой массы.

Взбейте яйца с сахаром до пышной массы (скриншот / Лілія Цвіт)

Добавьте охлажденное молоко и сливки, перемешайте смесь и поставьте на небольшой огонь. Подогрейте будущее мороженое, постоянно помешивая - оно станет гуще.

Смесь для мороженого густеет при нагревании (скриншот / Лілія Цвіт)

После этого снимите кастрюлю с огня, поместите в посуду с холодной водой (это ускорит охлаждение). Во время этого взбейте охлажденные сливки или сметану миксером до пышной массы.

Добавьте заварное основание и взбейте миксером до однородности. После этого поставьте мороженое в морозилку до застывания - и можно угощаться!