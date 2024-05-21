Готовим "Пломбир" как в магазине за 10 минут: рецепт натурального мороженого

Пломбир - это классический вид мороженого, запоминающийся своей нежной, кремовой текстурой и богатым, насыщенным вкусом. Кроме этого, благодаря высокой жирности, он тает медленнее других видов мороженого.
О том, как готовить молочный пломбир в домашних условиях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Лилии Цвит.
Для того чтобы приготовить этот невероятно вкусный десерт детства, нужны следующие ингредиенты:
Хотя пломбиру нужно определенное время, чтобы застыть, готовить его невероятно просто.
Сначала приготовьте заварное основание: в кастрюлю вылейте желтки, добавьте сахар обычный и ванильный - и взбивайте миксером на высоких оборотах до пышной светлой массы.
Взбейте яйца с сахаром до пышной массы (скриншот / Лілія Цвіт)
Добавьте охлажденное молоко и сливки, перемешайте смесь и поставьте на небольшой огонь. Подогрейте будущее мороженое, постоянно помешивая - оно станет гуще.
Смесь для мороженого густеет при нагревании (скриншот / Лілія Цвіт)
После этого снимите кастрюлю с огня, поместите в посуду с холодной водой (это ускорит охлаждение). Во время этого взбейте охлажденные сливки или сметану миксером до пышной массы.
Добавьте заварное основание и взбейте миксером до однородности. После этого поставьте мороженое в морозилку до застывания - и можно угощаться!
Раньше мы писали о том, как готовить чизкейк "Птичье молоко".
А также рассказывали, как быстро приготовить клубничную панакоту.