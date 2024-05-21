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Готовим "Пломбир" как в магазине за 10 минут: рецепт натурального мороженого

Как готовить натуральное мороженое быстро (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Пломбир - это классический вид мороженого, запоминающийся своей нежной, кремовой текстурой и богатым, насыщенным вкусом. Кроме этого, благодаря высокой жирности, он тает медленнее других видов мороженого.

О том, как готовить молочный пломбир в домашних условиях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Лилии Цвит.

Что нужно для домашнего пломбира

Для того чтобы приготовить этот невероятно вкусный десерт детства, нужны следующие ингредиенты:

  • яичные желтки - 3 шт.;
  • жирные сливки (или сметана) - 200 г;
  • молоко - 100 мл;
  • сахар - 60 г;
  • ванильный сахар - 16 г.

Как готовить пломбир быстро

Хотя пломбиру нужно определенное время, чтобы застыть, готовить его невероятно просто.

Сначала приготовьте заварное основание: в кастрюлю вылейте желтки, добавьте сахар обычный и ванильный - и взбивайте миксером на высоких оборотах до пышной светлой массы.

Взбейте яйца с сахаром до пышной массы (скриншот / Лілія Цвіт)

Добавьте охлажденное молоко и сливки, перемешайте смесь и поставьте на небольшой огонь. Подогрейте будущее мороженое, постоянно помешивая - оно станет гуще.

Смесь для мороженого густеет при нагревании (скриншот / Лілія Цвіт)

После этого снимите кастрюлю с огня, поместите в посуду с холодной водой (это ускорит охлаждение). Во время этого взбейте охлажденные сливки или сметану миксером до пышной массы.

Добавьте заварное основание и взбейте миксером до однородности. После этого поставьте мороженое в морозилку до застывания - и можно угощаться!

 

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