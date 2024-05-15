Легка полунична панакота за 10 хвилин: буде до смаку абсолютно всім!
Сезон полуниці в Україні вже почався і можна робити різні смаколики з цієї корисної ягоди. Кулінарний блогер Юлія Сімончук поділилася неймовірно легким рецептом полуничної панакоти, якій готується дуже швидко.
Як готувати полуничну панакоту, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відеорецепт Юлії Сімончук в Instagram.
Що вам знадобиться:
З розрахунку на 4 порції
- Вершки 33% - 500 мл
- Цукрова пудра - 80-100 г
- Ванільний цукор - 1 ч. ложка
- Желатин - 8 г
- Вода - 60 мл
- Полуниця - 300 г
- Цукрова пудра - 1-2 ст. ложки
Як готувати полуничну панакоту
Желатин заливаємо водою та залишаємо набухати.
В каструлю з товстим дном вливаємо вершки, додаємо цукрову пудру, ванільний цукор та набухлий желатин.
Все добре розмішуємо, ставимо на вогонь і помішуючи доводимо до повного розчинення желатину. Але не доводимо до кипіння!
Переливаємо все у форми та ставимо у холодильник до повного застигання.
Полуницю засипаємо цукровою пудрою та блендеруємо до однорідності. Далі - витягаємо форми з застиглою сумішшю ті викладаємо поверх вершкового шару полуницю.
До речі, чекати не потрібно - таку панакоту можна вже одразу смакувати.
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