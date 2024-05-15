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Легка полунична панакота за 10 хвилин: буде до смаку абсолютно всім!

Середа 15 травня 2024 07:45
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Легка полунична панакота за 10 хвилин: буде до смаку абсолютно всім! Як приготувати легку полуничну панакоту (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сезон полуниці в Україні вже почався і можна робити різні смаколики з цієї корисної ягоди. Кулінарний блогер Юлія Сімончук поділилася неймовірно легким рецептом полуничної панакоти, якій готується дуже швидко.

Як готувати полуничну панакоту, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відеорецепт Юлії Сімончук в Instagram.

Що вам знадобиться:

З розрахунку на 4 порції

  • Вершки 33% - 500 мл
  • Цукрова пудра - 80-100 г
  • Ванільний цукор - 1 ч. ложка
  • Желатин - 8 г
  • Вода - 60 мл
  • Полуниця - 300 г
  • Цукрова пудра - 1-2 ст. ложки

Як готувати полуничну панакоту

Желатин заливаємо водою та залишаємо набухати.

В каструлю з товстим дном вливаємо вершки, додаємо цукрову пудру, ванільний цукор та набухлий желатин.

Все добре розмішуємо, ставимо на вогонь і помішуючи доводимо до повного розчинення желатину. Але не доводимо до кипіння!

Переливаємо все у форми та ставимо у холодильник до повного застигання.

Полуницю засипаємо цукровою пудрою та блендеруємо до однорідності. Далі - витягаємо форми з застиглою сумішшю ті викладаємо поверх вершкового шару полуницю.

До речі, чекати не потрібно - таку панакоту можна вже одразу смакувати.

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