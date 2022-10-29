Готуємо під час блекауту: чим можна нагодувати свою сім'ю при вимиканні світла

Зробіть правильні запаси

Якщо ви володар електричної плити, то ваші запаси найнеобхідніших речей можуть відрізнятися. Бажано придбати найпростіший туристичний пальник - на ньому можна підігріти їжу або закип'ятити воду.

Також варто запастися продуктами, які не потребують термічної обробки, але допоможуть підтримати сили та наситити організм.

Оливки, маслини

Горіхи, насіння

Сало

Печінка тріски, тунець - у консервах

Арахісова, шоколадно-арахісова паста

Паштети - рибні, м'ясні, овочеві

Консервована сочевиця, горох, квасоля або нут

Сухе молоко

Сирні намазки

Хлібці, зернові батончики

Рисова локшина

Каші швидкого приготування

Сухі сніданки

Сублімовані супи

Мед, варення

Сушені фрукти

Шоколад

Найпростіший перекус без електроенергії

Простий спосіб протриматися кілька годин без електроенергії – це бутерброди. Вони можуть бути на хлібцях, хлібі, лаваші.

Використовуйте свіжі овочі та зелень, сир, паштети чи арахісову пасту. Швидко дати організму сили допоможуть бутерброди із тунцем. Можна натерти лаваш сирною намазкою (м'який сир), викласти зверху тунець, зелень, натерту моркву. Потім згорнути рулетом та нарізати.

Ще можна приготувати сендвічі – туди можна використовувати шинку, копчене або в'ялене м'ясо, салат, овочі, солоні огірки, сир, гірчицю.

Для перекусу також підійдуть салати – з тих продуктів, які вам до смаку. Насамперед використовуйте ті продукти, які довго зберігати не можна.

У салати окрім свіжих овочів можна додати крабові палички, консервовану кукурудзу, горошок чи квасолю, сухарики, солоний огірок, квашену капусту.

Як приготувати обід

Якщо у вас немає чим нагріти воду, то каші можна готувати й без цього. Залийте порцію каші холодною водою – приблизно на два пальці вище. Закрийте кришкою та залиште на ніч. Гречка або рис будуть готові за 12 годин.

Кускус можна залити водою та залишити на 3 години. Якщо у вас є можливість залити окропом, то каша буде готова значно швидше.

З холодною водою можна готувати й вівсянку. Залийте її водою та залиште на 1 годину. Якщо є гаряча вода – на 20 хвилин.

За допомогою окропу можна приготувати ячну крупу, булгур та пшеничну кашу. Ячну крупу потрібно залити та залишити на 3 години. Пшеничній крупі вистачить 40-50 хвилин, а булгур середнього чи дрібного розміру настоюється на окропі 25-40 хвилин.

У крупи можна додати тушонку, консервовану та готову рибу. У рис додайте горіхи та сушені фрукти – у вас вийде солодкий плов. Тушонку також можна підігріти.

Якщо є пальник – можна розвести у воді сухе молоко та будь-яку кашу залити таким молоком, а потім додати згущене молоко або мед.

Як приготувати гарячі страви

Крім туристичного пальника, є й інші способи готувати щось гаряче. Наприклад, за допомогою таблетки сухого спирту. На такій таблетці можна нагріти невелику каструлю води або склянку.

Гаряча вода допоможе швидше приготувати будь-яку крупу, розвести молоко або навіть підігріти готову страву. А ще – заварити чай у термос.

Якщо у вас поряд з будинком є хоча б невелике подвір'я, то зробіть найпростіший запас – мішок вугілля, пару в'язанок дров та складаний мангал. На відкритому повітрі можна приготувати більше гарячих страв.

Заморожені страви

Універсальний спосіб, який допоможе вам пережити темні часи – це заморозка вже готових страв. Не напівфабрикатів, а саме готових страв. Це можуть бути котлети, голубці, млинці або зрази. Можна заморозити плов, каші та відварене м'ясо.

Бажано розкласти невеликими порціями, щоб розморозити було легше. Вам потрібно буде лише дістати з морозилки та залишити поряд із джерелом тепла.