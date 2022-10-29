Готовим во время блэкаута: чем можно накормить свою семью при выключении света

Сделайте правильные запасы

Если вы обладатель электрической плиты, то ваши запасы самых необходимых вещей могут отличаться. Желательно приобрести самую простую туристическую горелку - на ней можно подогреть пищу или закипятить воду.

Также стоит запастись продуктами, которые не нуждаются в термической обработке, но помогут поддержать силы и насытить организм:

Оливки, маслины

Орехи, семечки

Сало

Печень трески, тунец - в консервах

Арахисовая, шоколадно-арахисовая паста

Паштеты - рыбные, мясные, овощные

Консервированная чечевица, горох, фасоль или нут

Сухое молоко

Сырные намазки

Хлебцы, зерновые батончики

Рисовая лапша

Каши быстрого приготовления

Сухие завтраки

Сублимированные супы

Мед, варенье

Сушеные фрукты

Шоколад

Самый простой перекус без электроэнергии

Простой способ продержаться несколько часов без электроэнергии - это бутерброды. Они могут быть на хлебцах, хлебе, лаваше.

Используйте свежие овощи и зелень, сыр, паштеты или арахисовую пасту. Быстро дать организму силы помогут бутерброды с тунцом. А можно натереть лаваш сырной намазкой (мягкий сыр), выложить сверху тунец, зелень, натертую морковь. Потом свернуть рулетом и нарезать.

Еще можно приготовить сэндвичи - туда можно использовать ветчину, копченое или вяленое мясо, салат, овощи, соленые огурцы, сыр, горчицу.

Для перекуса также подойдут салаты - из тех продуктов, которые вам по вкусу. В первую очередь используйте те продукты, которые долго хранить нельзя.

В салаты кроме свежих овощей можно добавить крабовые палочки, консервированную кукурузу, горошек или фасоль, сухарики, соленый огурец, квашенную капусту.

Как приготовить обед

Если у вас нет возможности нагреть воду, то каши можно готовить и без этого. Залейте порцию каши холодной водой - примерно на два пальца выше. Закройте крышкой и оставьте на ночь. Гречка или рис будут готовы через 12 часов.

Кускус можно залить водой и оставить на 3 часа. Если у вас есть возможно залить кипятком, то каша будет готова значительно быстрее.

С холодной водой можно готовить и овсянку. Залейте ее водой и оставьте на 1 час. Если есть горячая вода - на 20 минут.

С помощью кипятка можно приготовить ячневую крупу, булгур и пшеничную кашу. Ячневую крупу нужно залить и оставить на 3 часа. Пшеничной крупе хватит 40-50 минут, а булгур среднего или мелкого размера настаивается на кипятке 25-40 минут.

В крупы можно добавить тушенку, консервированную и готовую рыбу. В рис добавьте орешки и сушеные фрукты - у вас получится сладкий плов. Тушенку также можно подогреть.

Если есть горелка - можно развести в воде сухое молоко и любую кашу залить таким молоком, а потом добавить сгущенку или мед.

Как приготовить горячие блюда

Кроме туристической горелки, есть и другие способы готовить что-то горячее. Например, с помощью таблетки сухого спирта. На такой таблетке можно нагреть небольшую кастрюлю воды или стакан.

Горячая вода поможет быстрее приготовить любую крупу, развести молоко или даже подогреть готовое блюдо. А еще - заварить чай в термос.

Если у вас рядом с домом есть хотя бы небольшой двор, то сделайте самый простой запас - мешок угля, пару вязанок дров и складной мангал. На открытом воздухе можно приготовить значительно больше горячих блюд.

Замороженные блюда

Универсальный способ, который поможет вам пережить темные времена - это заморозка уже полностью готовых блюд. Не полуфабрикатов, а именно готовых блюд. Это могут быть котлеты, голубцы, блинчики или зразы. Можно заморозить плов, каши и отварное мясо.

Желательно сразу разложить небольшими порциями, чтобы разморозить было легче. Вам нужно будет только достать из морозилки и оставить рядом с источником тепла.