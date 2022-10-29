Готовим во время блэкаута: чем можно накормить свою семью при выключении света

Веерные отключения света введены почти по всей территории Украины и графики таких отключений весьма хаотичны. Кто-то остается без электроэнергии на несколько часов, а кому-то отключают на 6-8 часов и более.
И, если при отсутствии электроэнергии, в доме есть газовая плита, то приготовить поесть не составит труда. Но при электроплите ситуация с готовкой сильно усложняется.
Что можно приготовить поесть, если нет электроэнергии - читайте в материале ниже.
Если вы обладатель электрической плиты, то ваши запасы самых необходимых вещей могут отличаться. Желательно приобрести самую простую туристическую горелку - на ней можно подогреть пищу или закипятить воду.
Также стоит запастись продуктами, которые не нуждаются в термической обработке, но помогут поддержать силы и насытить организм:
Простой способ продержаться несколько часов без электроэнергии - это бутерброды. Они могут быть на хлебцах, хлебе, лаваше.
Используйте свежие овощи и зелень, сыр, паштеты или арахисовую пасту. Быстро дать организму силы помогут бутерброды с тунцом. А можно натереть лаваш сырной намазкой (мягкий сыр), выложить сверху тунец, зелень, натертую морковь. Потом свернуть рулетом и нарезать.
Еще можно приготовить сэндвичи - туда можно использовать ветчину, копченое или вяленое мясо, салат, овощи, соленые огурцы, сыр, горчицу.
Для перекуса также подойдут салаты - из тех продуктов, которые вам по вкусу. В первую очередь используйте те продукты, которые долго хранить нельзя.
В салаты кроме свежих овощей можно добавить крабовые палочки, консервированную кукурузу, горошек или фасоль, сухарики, соленый огурец, квашенную капусту.
Если у вас нет возможности нагреть воду, то каши можно готовить и без этого. Залейте порцию каши холодной водой - примерно на два пальца выше. Закройте крышкой и оставьте на ночь. Гречка или рис будут готовы через 12 часов.
Кускус можно залить водой и оставить на 3 часа. Если у вас есть возможно залить кипятком, то каша будет готова значительно быстрее.
С холодной водой можно готовить и овсянку. Залейте ее водой и оставьте на 1 час. Если есть горячая вода - на 20 минут.
С помощью кипятка можно приготовить ячневую крупу, булгур и пшеничную кашу. Ячневую крупу нужно залить и оставить на 3 часа. Пшеничной крупе хватит 40-50 минут, а булгур среднего или мелкого размера настаивается на кипятке 25-40 минут.
В крупы можно добавить тушенку, консервированную и готовую рыбу. В рис добавьте орешки и сушеные фрукты - у вас получится сладкий плов. Тушенку также можно подогреть.
Если есть горелка - можно развести в воде сухое молоко и любую кашу залить таким молоком, а потом добавить сгущенку или мед.
Кроме туристической горелки, есть и другие способы готовить что-то горячее. Например, с помощью таблетки сухого спирта. На такой таблетке можно нагреть небольшую кастрюлю воды или стакан.
Горячая вода поможет быстрее приготовить любую крупу, развести молоко или даже подогреть готовое блюдо. А еще - заварить чай в термос.
Если у вас рядом с домом есть хотя бы небольшой двор, то сделайте самый простой запас - мешок угля, пару вязанок дров и складной мангал. На открытом воздухе можно приготовить значительно больше горячих блюд.
Универсальный способ, который поможет вам пережить темные времена - это заморозка уже полностью готовых блюд. Не полуфабрикатов, а именно готовых блюд. Это могут быть котлеты, голубцы, блинчики или зразы. Можно заморозить плов, каши и отварное мясо.
Желательно сразу разложить небольшими порциями, чтобы разморозить было легче. Вам нужно будет только достать из морозилки и оставить рядом с источником тепла.
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