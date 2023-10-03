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Готуємо натуральну домашню варену ковбасу: значно смачніше ніж у магазині

Як приготувати вдома варену натуральну ковбасу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вибір ковбас зараз майже у всіх магазинах досить великий. Але ціна якісної ковбаски трохи кусається, а купляти щось дуже дешеве не хочеться, бо на смак вона часто просто ніяка. Але можна доволі легко приготувати варену ковбасу самостійно і цей продукт буде точно якісний та натуральний.

Як зробити у домашніх умовах натуральну варену ковбасу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарного блогера Алекса Міля в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • 1200 г курячих четвертин
  • 1 цибулина
  • 1 морквина
  • Сіль, перець горошком, 2 лаврових листи, мускат, мелений коріандр, сушений часник
  • 60 мл соку з червоного буряку
  • 40-50 г сухого молока
  • 300+100 мл бульйону
  • 25 г желатину

Як зробити домашню варену ковбасу

Спочатку варимо бульйон та курку. У каструлю складаємо курку, розрізану цибулину та морквину. Додаємо сіль, перець горошком і лавровий лист. Заливаємо водою і варимо на невеликому вогні приблизно 2 години.

Бульйон проціджуємо через сито - відставляємо у сторону, він ще знадобиться. Робимо бурячковий сік: натираємо на тертці буряк і вичавлюємо через марлю сік.

М1ясо має повністю відходити від кісточки. Відділяємо, лишаємо тільки саме м'ясо та шкірку. Додаємо бульйон, буряковий сік, сіль (найкраще, щоб була нітритна сіль) та спеції - сушений часник, мускат та мелений коріандр. А також сухе молоко. Усе ретельно перебиваємо блендером до однорідної маси - вона має виглядати як ніжне пюре.

Змішайте 100 мл бульйону з желатином, дайте набухнути, розтопіть та додайте до суміші. Все ретельно розмішайте, можна ще раз блендером. Перелийте масу у зручну форму (наприклад, у пластикову пляшку з відрізаним верхом).

Залиште на 2 години у холодильник. Все, ваша смачна домашня ковбаска готова!

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати ідеальні оладки за перевіреним рецептом.

А також розповідали про те, що дієтолог поділилася лайфхаком, який значно економить гроші та час на приготуванні страв на тиждень.

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