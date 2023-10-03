Готовим натуральную домашнюю вареную колбасу: гораздо вкуснее магазинной

Выбор колбас сейчас почти во всех магазинах достаточно велик. Но цена качественной колбаски немного кусается, а покупать что-то очень дешевое не хочется, потому что по вкусу она часто просто никакая. Но можно легко приготовить вареную колбасу самостоятельно и этот продукт будет точно качественный и натуральный.
Как сделать в домашних условиях натуральную вареную колбасу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарного блогера Алекса Миля в Instagram.
Сначала варим бульон и курицу. В кастрюлю складываем курицу, разрезанную луковицу и морковку. Добавляем соль, перец горошком и лавровый лист. Заливаем водой и варим на маленьком огне приблизительно 2 часа.
Бульон процеживаем через сито – отставляем в сторону, он еще понадобится. Делаем свекольный сок: натираем на терке свеклу и выжимаем через марлю сок.
Мясо должно полностью отходить от косточки. Отделяем, оставляем только мясо и кожуру. Добавляем бульон, свекольный сок, соль (лучше всего, чтобы была нитритная соль) и специи – сушеный чеснок, мускат и молотый кориандр. А также сухое молоко. Все тщательно перебиваем блендером до однородной массы – она должна выглядеть как нежное пюре.
Смешайте 100 мл бульона с желатином, дайте набухнуть, растопите и добавьте в смесь. Все тщательно размешайте, можно снова блендером. Перелейте массу в удобную форму (например, в пластиковую бутылку с отрезанным верхом).
Оставьте на 2 часа в холодильник. Все, ваша вкусная домашняя колбаска готова!
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