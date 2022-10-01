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Готуємо мариновані мідії вдома: більше не треба купувати у магазині

Фото: Рецепт найсмачніших мідій (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже багато хто любить страви з морепродуктів і купує їх на вагу в супермаркетах. Ви можете легко приготувати їх і вдома.

Рецептом маринованих мідій поділився у Instagram фудблогер із Одеси Валерій Пономар.

Вам знадобляться

  • Мідії 500 грамів
  • Часник 2 зубки
  • Цибуля 2 шт
  • Імбир 1 ч.л
  • Гострий перець 1/3 шт
  • Сіль 1/2 ст.л
  • Біле столове вино 150-200 мл
  • Вода 1,5л

Покроковий рецепт приготування

Насамперед очистіть мідії від водоростевої ніжки, і промийте під проточною водою.

Воду в каструлі доведіть до кипіння, додайте в неї вино і сіль. Засипте в ємність мідії й доведіть на вогні до кипіння.

Змішайте цибулю з мідіями і дайте добре промаринуватися від 4 годин. Через годину спробуйте мідії на сіль, і якщо є необхідність досоліть. За 4 години вони будуть готові. Смачного!

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