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Готовим маринованные мидии дома: больше не надо покупать в магазине

Фото: Рецепт вкуснейших мидий (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень многие любят блюда из морепродуктов и покупают их на развес в супермаркетах. Вы можете без труда приготовить их и дома.

Рецептом маринованных мидий поделился в Instagram фудблогер из Одессы Валерий Пономарь.

Вам понадобятся

  • Мидии 500 гр
  • Чеснок 2 зубка
  • Лук 2 шт
  • Имбирь 1 ч.л
  • Острый перец 1/3 шт
  • Соль 1/2 ст.л
  • Белое столовое вино 150-200 мл
  • Вода 1,5 л

Пошаговый рецепт приготовления

Первым делом очистите мидии от водорослевой ножки, и промойте под проточной водой.
Воду в кастрюле доведите до кипения, добавьте в нее вино и соль. Засыпьте в емкость мидии и доведите на огне до кипения.

Смешайте лук с мидиями и дайте хорошо промариноваться от 4 часов. Через час попробуйте мидии на соль, и если есть необходимость досолите. Через 4 часа они будут готовы. Приятного аппетита!

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