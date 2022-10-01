Готовим маринованные мидии дома: больше не надо покупать в магазине

Очень многие любят блюда из морепродуктов и покупают их на развес в супермаркетах. Вы можете без труда приготовить их и дома.

Вам понадобятся

Мидии 500 гр

Чеснок 2 зубка

Лук 2 шт

Имбирь 1 ч.л

Острый перец 1/3 шт

Соль 1/2 ст.л

Белое столовое вино 150-200 мл

Вода 1,5 л



Пошаговый рецепт приготовления

Первым делом очистите мидии от водорослевой ножки, и промойте под проточной водой.

Воду в кастрюле доведите до кипения, добавьте в нее вино и соль. Засыпьте в емкость мидии и доведите на огне до кипения.

Смешайте лук с мидиями и дайте хорошо промариноваться от 4 часов. Через час попробуйте мидии на соль, и если есть необходимость досолите. Через 4 часа они будут готовы. Приятного аппетита!