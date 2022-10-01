Готовим маринованные мидии дома: больше не надо покупать в магазине
Очень многие любят блюда из морепродуктов и покупают их на развес в супермаркетах. Вы можете без труда приготовить их и дома.
Рецептом маринованных мидий поделился в Instagram фудблогер из Одессы Валерий Пономарь.
Вам понадобятся
- Мидии 500 гр
- Чеснок 2 зубка
- Лук 2 шт
- Имбирь 1 ч.л
- Острый перец 1/3 шт
- Соль 1/2 ст.л
- Белое столовое вино 150-200 мл
- Вода 1,5 л
Пошаговый рецепт приготовления
Первым делом очистите мидии от водорослевой ножки, и промойте под проточной водой.
Воду в кастрюле доведите до кипения, добавьте в нее вино и соль. Засыпьте в емкость мидии и доведите на огне до кипения.
Смешайте лук с мидиями и дайте хорошо промариноваться от 4 часов. Через час попробуйте мидии на соль, и если есть необходимость досолите. Через 4 часа они будут готовы. Приятного аппетита!
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