Готуємо "ліниві" хачапурі на сніданок: 15 хвилин і страва вже на тарілці

Для того, аби приготувати "ліниві" хачапурі, вам знадобляться такі інгредієнти:

1 яйце

половина чайної ложки цукру

1 чайна ложка солі

150 мілілітрів молока

100 грамів борошна

150 грамів сиру сулугуні

олія (для смаження)

вершкове масло (для того, аби змазати готові хачапурі).

Почнемо приготування. Збийте яйце з сіллю та цукром. Потім додавайте молоко, ще раз вимішайте усе вінчиком.

А після цього поступово всипайте просіяне борошно. Вимішайте тісто, поки воно не стане схожим на рідку сметану.

Натріть сир сулугуні, а потім додавайте його до тіста. Добре усе вимішайте та починайте смажити "ліниві" хачапурі. Розігрійте на середньому вогні пательню, налийте трохи олії.

Потім виливайте тісто, аби воно було не дуже тоненьким (товщиною приблизно 8 міліметрів). Обережно розрівняйте рідкий млинець ложкою та накрийте його кришкою. Почекайте приблизно 4 хвилини, за цей час нижня сторона має просмажитися.

Далі переверніть хачапурі на іншу сторону. І досмажуйте "коржик" під кришкою ще 4 хвилини. Подавайте страву на стіл ще гарячою, попередньо змажте верхню сторону хачапурі шматочком масла.