Готовим "ленивые" хачапури на завтрак: 15 минут и блюдо уже на тарелке

Для того чтобы приготовить "ленивые" хачапури, вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 яйцо

половина чайной ложки сахара

1 чайная кровать соли

150 миллилитров молока

100 граммов муки

150 грамм сыра сулугуни

масло (для жарки)

сливочное масло (для того, чтобы смазать готовые хачапури).

Начнем приготовление. Взбейте яйцо с солью и сахаром. Затем добавляйте молоко, еще раз вымешайте все венчиком.

А после этого постепенно всыпайте просеянную муку. Вымешивайте тесто, пока оно не станет похожим на жидкую сметану.

Натрите сыр сулугуни, а затем добавляйте его в тесто. Хорошо все вымешайте и начинайте жарить "ленивые" хачапури. Разогрейте на среднем огне сковороду, налейте немного растительного масла.

Затем выливайте тесто, чтобы оно было не очень тонким (толщиной примерно 8 миллиметров). Осторожно разровняйте жидкий блинчик ложкой и накройте его крышкой. Подождите около 4 минут, за это время нижняя сторона должна прожариться.

Затем переверните хачапури на другую сторону. И дожарьте "лепешку" под крышкой еще 4 минуты. Подавайте блюдо на стол еще горячим, предварительно смажьте верхнюю сторону хачапури кусочком масла.