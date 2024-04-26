Готовим "ленивые" хачапури на завтрак: 15 минут и блюдо уже на тарелке

Если вы не знаете, что приготовить на завтрак или перекус - попробуйте сделать "быстрые" хачапури с сыром. Они жарятся на сковороде и очень вкусные. А рецепт очень простой, блюдо готовится всего за 15 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯбПоїла".
Для того чтобы приготовить "ленивые" хачапури, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Начнем приготовление. Взбейте яйцо с солью и сахаром. Затем добавляйте молоко, еще раз вымешайте все венчиком.
А после этого постепенно всыпайте просеянную муку. Вымешивайте тесто, пока оно не станет похожим на жидкую сметану.
Натрите сыр сулугуни, а затем добавляйте его в тесто. Хорошо все вымешайте и начинайте жарить "ленивые" хачапури. Разогрейте на среднем огне сковороду, налейте немного растительного масла.
Затем выливайте тесто, чтобы оно было не очень тонким (толщиной примерно 8 миллиметров). Осторожно разровняйте жидкий блинчик ложкой и накройте его крышкой. Подождите около 4 минут, за это время нижняя сторона должна прожариться.
Затем переверните хачапури на другую сторону. И дожарьте "лепешку" под крышкой еще 4 минуты. Подавайте блюдо на стол еще горячим, предварительно смажьте верхнюю сторону хачапури кусочком масла.
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