Готуємо гетьманський борщ. Рецепт найсмачнішої стародавньої української страви

Гетьманський борщ – це давня українська страва, яку готували наші предки. Кількість продуктів розрахована на велику каструлю першої страви.
Рецептом поділився український шеф-кухар Анатолій Добровольський у Instagram.
Візьміть свинину і відваріть до кипіння, додайте туди цибулину, лавровий лист і перець горошком. Проварыть ще 5 хвилин. Дістаньте із каструлі та поріжте на шматочки.
Наріжте соломкою моркву, буряк та корінь петрушки. Смажити їх не треба. Покладіть в каструлю, додайте туди нарізане м'ясо і залийте бульйоном, в якому воно варилося.
Варіть до готовності буряків. Наріжте капусту не дрібно, а великими шматками, додайте лавровий перець і посоліть. Варіть до готовності капусти, потім додайте картоплю.
Залийте суміш буряковим заквасом і додайте готову квасолю.
Також не забудьте додати цукор та перетерті томати. Проварити трохи й можна подавати до столу. Прикрасьте зеленню та сметаною. Смачного!
Також читайте, як приготувати давню українську страву з буряка.
До речі, раніше Добровольський поділився розкішним рецептом картопляників.