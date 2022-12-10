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Готуємо гетьманський борщ. Рецепт найсмачнішої стародавньої української страви

Фото: Рецепт борщу по-гетьманськи (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Гетьманський борщ – це давня українська страва, яку готували наші предки. Кількість продуктів розрахована на велику каструлю першої страви.

Рецептом поділився український шеф-кухар Анатолій Добровольський у Instagram.

Для приготування борщу вам знадобляться

  • Свинина із жирком 1 кг
  • Цибуля 1 шт
  • Морква 1 велика
  • Коріння петрушки 1 велике
  • Буряк 3-4 середніх
  • Лавровий лист
  • Перець запашний
  • Перець чорний горошком
  • Цукор 3-4 ст. ложки
  • Картопля 3-4 великих
  • Капуста один качан
  • Томати у власному соку 1 кг
  • Квасоля готова 400 г
  • Заквас буряковий 500 г
  • Вода чи бульйон вийде десь 5-6 літрів
  • Рубана зелень та сметана для подачі.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть свинину і відваріть до кипіння, додайте туди цибулину, лавровий лист і перець горошком. Проварыть ще 5 хвилин. Дістаньте із каструлі та поріжте на шматочки.

Наріжте соломкою моркву, буряк та корінь петрушки. Смажити їх не треба. Покладіть в каструлю, додайте туди нарізане м'ясо і залийте бульйоном, в якому воно варилося.

Варіть до готовності буряків. Наріжте капусту не дрібно, а великими шматками, додайте лавровий перець і посоліть. Варіть до готовності капусти, потім додайте картоплю.

Залийте суміш буряковим заквасом і додайте готову квасолю.

Також не забудьте додати цукор та перетерті томати. Проварити трохи й можна подавати до столу. Прикрасьте зеленню та сметаною. Смачного!

Також читайте, як приготувати давню українську страву з буряка.

До речі, раніше Добровольський поділився розкішним рецептом картопляників.

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