Готуємо гетьманський борщ. Рецепт найсмачнішої стародавньої української страви

Для приготування борщу вам знадобляться

Свинина із жирком 1 кг

Цибуля 1 шт

Морква 1 велика

Коріння петрушки 1 велике

Буряк 3-4 середніх

Лавровий лист

Перець запашний

Перець чорний горошком

Цукор 3-4 ст. ложки

Картопля 3-4 великих

Капуста один качан

Томати у власному соку 1 кг

Квасоля готова 400 г

Заквас буряковий 500 г

Вода чи бульйон вийде десь 5-6 літрів

Рубана зелень та сметана для подачі.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть свинину і відваріть до кипіння, додайте туди цибулину, лавровий лист і перець горошком. Проварыть ще 5 хвилин. Дістаньте із каструлі та поріжте на шматочки.

Наріжте соломкою моркву, буряк та корінь петрушки. Смажити їх не треба. Покладіть в каструлю, додайте туди нарізане м'ясо і залийте бульйоном, в якому воно варилося.

Варіть до готовності буряків. Наріжте капусту не дрібно, а великими шматками, додайте лавровий перець і посоліть. Варіть до готовності капусти, потім додайте картоплю.

Залийте суміш буряковим заквасом і додайте готову квасолю.

Також не забудьте додати цукор та перетерті томати. Проварити трохи й можна подавати до столу. Прикрасьте зеленню та сметаною. Смачного!