Готовим гетманский борщ. Рецепт вкуснейшего древнего украинского блюда

Гетманский борщ - это древнее украинское блюдо, которое готовили наши предки. Количество продуктов рассчитано на большою кастрюлю первого блюда.
Рецептом поделился украинский шеф-повар Анатолий Добровольский в Instagram.
Возьмите свинину и отварите ее до кипения, добавьте туда луковицу, лавровый лист и перец горошком. Проварите еще 5 минут. Достаньте из кастрюли и порежьте на кусочки.
Нарежьте соломкой морковь, свеклу и корень петрушки. Жарить их не надо. Положите в кастрюлю, туда добавьте нарезанное мясо и залейте бульоном, в котором оно варилось. Варим до готовности свеклы. Нарежьте капусту не мелко, а большими кусками, добавьте еще лавровый перец и посолите. Варите до готовности капусты, потом добавьте картофель. Залейте вашу смесь свекольным заквасом и добавьте готовую фасоль.
Также не забудьте добавить сахар и перетертые томаты. Проварите немного и можно подавать к столу. Украсьте зеленью и сметаной. Приятного аппетита!
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Кстати, ранее Добровольский поделился шикарным рецептом картопляников.