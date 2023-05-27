Готуємо фантастично смачні сінабони, від яких рідні будуть в захваті

Сінабони - це булочки, які вважаються найвідомішою випічкою у світі, походять зі США. Цей смаколик чудово підходить до чаю або кави, а головне - можна приготувати легко та з доступних інгредієнтів.

Рецептом фантастично смачних сінабонів поділились в пабліку "Смачні рецепти на кожен день" в Instagram.

Інгредієнти

Для приготування фантастично смачних сінабонів вам знадобляться:

дріжджі - 25 г

цукор - 75 г

молоко - 200 мл

яйця - 2 шт.

масло - 75 г

борошно - 450-480 г

Начинка:

цукор - 120 г,

кориця - 10 г,

вершкове масло - 90-100 г

Глазур:

вершковий сир - 300 г

цукрова пудра - 150 г

Як готувати

Спочатку в миску викласти цукор, додати тепле молоко, розкришити дріжджі. Перемішати вінчиком до однорідності та залишити на 15 хв. За цей час дріжджі мають активуватися і повинна утворитися, ніби "шапочка".

Після цього додати яйця, розтоплене тепле масло, помішати вінчиком та поступово додавати борошно. Місити тісто близько 10 хвилин. Накрити та поставити в тепле місце на 1,5 год.

Тісто (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Далі тісто розкатати в прямокутник приблизно 0,5 см завтовшки. Зверху змастити теплим маслом. Рівномірно присипати цукром з корицею і скрутити в рулет.

Готове тісто на сінабони (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Розрізати рулет на шматки, перекласти в форму застелену пергаментом зрізом догори, знову накрити і залишити, щоб трошки ще тісто піднялось.

Тісто готове до запікання (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Випікати в попередньо розігрітій духовці 25-30 хвилин, при температурі 180 градусів. Вершковий сир змішати з цукровою пудрою і змастити ним ще гарячі булочки.

Готові сінабони (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)