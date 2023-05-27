Готуємо фантастично смачні сінабони, від яких рідні будуть в захваті
Сінабони - це булочки, які вважаються найвідомішою випічкою у світі, походять зі США. Цей смаколик чудово підходить до чаю або кави, а головне - можна приготувати легко та з доступних інгредієнтів.
Рецептом фантастично смачних сінабонів поділились в пабліку "Смачні рецепти на кожен день" в Instagram.
Інгредієнти
Для приготування фантастично смачних сінабонів вам знадобляться:
- дріжджі - 25 г
- цукор - 75 г
- молоко - 200 мл
- яйця - 2 шт.
- масло - 75 г
- борошно - 450-480 г
Начинка:
- цукор - 120 г,
- кориця - 10 г,
- вершкове масло - 90-100 г
Глазур:
- вершковий сир - 300 г
- цукрова пудра - 150 г
Як готувати
Спочатку в миску викласти цукор, додати тепле молоко, розкришити дріжджі. Перемішати вінчиком до однорідності та залишити на 15 хв. За цей час дріжджі мають активуватися і повинна утворитися, ніби "шапочка".
Після цього додати яйця, розтоплене тепле масло, помішати вінчиком та поступово додавати борошно. Місити тісто близько 10 хвилин. Накрити та поставити в тепле місце на 1,5 год.
Тісто (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)
Далі тісто розкатати в прямокутник приблизно 0,5 см завтовшки. Зверху змастити теплим маслом. Рівномірно присипати цукром з корицею і скрутити в рулет.
Готове тісто на сінабони (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)
Розрізати рулет на шматки, перекласти в форму застелену пергаментом зрізом догори, знову накрити і залишити, щоб трошки ще тісто піднялось.
Тісто готове до запікання (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)
Випікати в попередньо розігрітій духовці 25-30 хвилин, при температурі 180 градусів. Вершковий сир змішати з цукровою пудрою і змастити ним ще гарячі булочки.
Готові сінабони (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)
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