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Готуємо фантастично смачні сінабони, від яких рідні будуть в захваті

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Субота 27 травня 2023 07:02
Готуємо фантастично смачні сінабони, від яких рідні будуть в захваті Як приготувати неймовірно смачні сінабони (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Сінабони - це булочки, які вважаються найвідомішою випічкою у світі, походять зі США. Цей смаколик чудово підходить до чаю або кави, а головне - можна приготувати легко та з доступних інгредієнтів.

Рецептом фантастично смачних сінабонів поділились в пабліку "Смачні рецепти на кожен день" в Instagram.

Інгредієнти

Для приготування фантастично смачних сінабонів вам знадобляться:

  • дріжджі - 25 г
  • цукор - 75 г
  • молоко - 200 мл
  • яйця - 2 шт.
  • масло - 75 г
  • борошно - 450-480 г

Начинка:

  • цукор - 120 г,
  • кориця - 10 г,
  • вершкове масло - 90-100 г

Глазур:

  • вершковий сир - 300 г
  • цукрова пудра - 150 г

Як готувати

Спочатку в миску викласти цукор, додати тепле молоко, розкришити дріжджі. Перемішати вінчиком до однорідності та залишити на 15 хв. За цей час дріжджі мають активуватися і повинна утворитися, ніби "шапочка".

Після цього додати яйця, розтоплене тепле масло, помішати вінчиком та поступово додавати борошно. Місити тісто близько 10 хвилин. Накрити та поставити в тепле місце на 1,5 год.

Готуємо фантастично смачні сінабони, від яких рідні будуть в захваті

Тісто (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Далі тісто розкатати в прямокутник приблизно 0,5 см завтовшки. Зверху змастити теплим маслом. Рівномірно присипати цукром з корицею і скрутити в рулет.

Готуємо фантастично смачні сінабони, від яких рідні будуть в захваті

Готове тісто на сінабони (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Розрізати рулет на шматки, перекласти в форму застелену пергаментом зрізом догори, знову накрити і залишити, щоб трошки ще тісто піднялось.

Готуємо фантастично смачні сінабони, від яких рідні будуть в захваті

Тісто готове до запікання (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Випікати в попередньо розігрітій духовці 25-30 хвилин, при температурі 180 градусів. Вершковий сир змішати з цукровою пудрою і змастити ним ще гарячі булочки.

Готуємо фантастично смачні сінабони, від яких рідні будуть в захваті

Готові сінабони (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

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