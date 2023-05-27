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Готовим фантастически вкусные синнабоны, от которых родные будут в восторге

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Суббота 27 мая 2023 07:02
Готовим фантастически вкусные синнабоны, от которых родные будут в восторге Как приготовить невероятно вкусные синнабоны (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Синнабоны - это булочки, считающиеся самой известной выпечкой в мире, придуманные в США. Эта вкусность отлично подходит к чаю или кофе, а главное - можно приготовить легко и с доступных ингредиентов.

Рецептом фантастически вкусных синнабонов поделились в паблике "Смачні рецепти на кожен день" в Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления фантастически вкусных синнабонов вам понадобятся:

  • дрожжи - 25 г
  • сахар - 75 г
  • молоко - 200 мл
  • яйца - 2 шт.
  • масло - 75 г
  • мука - 450-480 г

Начинка:

  • сахар - 120 г,
  • корица - 10 г,
  • сливочное масло - 90-100 г

Глазурь:

  • сливочный творог - 300 г
  • сахарная пудра - 150 г

Как готовить

Сначала в миску выложить сахар, добавить теплое молоко, раскрошить дрожжи. Перемешать венчиком до однородности и оставить на 15 минут. За это время дрожжи активируються и должна образоваться, словно "шапочка".

После этого добавить яйца, растопленное теплое масло, помешать венчиком и постепенно добавлять муку. Месить тесто около 10 минут. Накрыть и поставить в теплое место на 1,5 часа.

Готовим фантастически вкусные синнабоны, от которых родные будут в восторге

Тесто (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Далее тесто раскатайте в прямоугольник примерно 0,5 см толщиной. Сверху смазать теплым маслом. Равномерно присыпать сахаром с корицей и свернуть в рулет.

Готовим фантастически вкусные синнабоны, от которых родные будут в восторге

Готовое тесто на синнабоны (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Разрезать рулет на куски, переложить в форму, застеленную пергаментом, срезом вверх, снова накрыть и оставить, чтобы немного еще тесто поднялось.

Готовим фантастически вкусные синнабоны, от которых родные будут в восторге

Тесто готово к запеканию (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Выпекать в предварительно разогретой духовке 25-30 минут, при температуре 180 градусов. Сливочный творог смешать с сахарной пудрой и намазать им еще горячие булочки.

Готовим фантастически вкусные синнабоны, от которых родные будут в восторге

Готовые синнабоны (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

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