Готовим фантастически вкусные синнабоны, от которых родные будут в восторге
Синнабоны - это булочки, считающиеся самой известной выпечкой в мире, придуманные в США. Эта вкусность отлично подходит к чаю или кофе, а главное - можно приготовить легко и с доступных ингредиентов.
Рецептом фантастически вкусных синнабонов поделились в паблике "Смачні рецепти на кожен день" в Instagram.
Ингредиенты
Для приготовления фантастически вкусных синнабонов вам понадобятся:
- дрожжи - 25 г
- сахар - 75 г
- молоко - 200 мл
- яйца - 2 шт.
- масло - 75 г
- мука - 450-480 г
Начинка:
- сахар - 120 г,
- корица - 10 г,
- сливочное масло - 90-100 г
Глазурь:
- сливочный творог - 300 г
- сахарная пудра - 150 г
Как готовить
Сначала в миску выложить сахар, добавить теплое молоко, раскрошить дрожжи. Перемешать венчиком до однородности и оставить на 15 минут. За это время дрожжи активируються и должна образоваться, словно "шапочка".
После этого добавить яйца, растопленное теплое масло, помешать венчиком и постепенно добавлять муку. Месить тесто около 10 минут. Накрыть и поставить в теплое место на 1,5 часа.
Тесто (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)
Далее тесто раскатайте в прямоугольник примерно 0,5 см толщиной. Сверху смазать теплым маслом. Равномерно присыпать сахаром с корицей и свернуть в рулет.
Готовое тесто на синнабоны (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)
Разрезать рулет на куски, переложить в форму, застеленную пергаментом, срезом вверх, снова накрыть и оставить, чтобы немного еще тесто поднялось.
Тесто готово к запеканию (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)
Выпекать в предварительно разогретой духовке 25-30 минут, при температуре 180 градусов. Сливочный творог смешать с сахарной пудрой и намазать им еще горячие булочки.
Готовые синнабоны (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)
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