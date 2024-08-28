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Готовим дары осени: 5 рецептов первых, вторых и сладких блюд с тыквой

Среда 28 августа 2024 19:21
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Готовим дары осени: 5 рецептов первых, вторых и сладких блюд с тыквой Что приготовить из тыквы (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

На полках магазинов появляется все больше тыквы, ведь сейчас наступает пора уборки урожая. Благодаря своему необычному сладкому вкусу тыква придает интересные сладости блюдам и прекрасно сочетается с выпечкой.

РБК-Украина (проект Styler) собрали интересные и вкусные рецепты блюд из тыквы.

Украинские гарбузяники

Готовим дары осени: 5 рецептов первых, вторых и сладких блюд с тыквой

Гарбузяники - блины из тыквы (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Для приготовления оладий из тыквы, нужны следующие продукты:

  • тыква - 1 кг;
  • мука - 8 ст. л.;
  • яйца - 4 шт.;
  • соль - щепотка;
  • перец - щепотка;
  • растительно масло - для жарки;
  • орегано - по вкусу.

Как готовить гарбузяники

Хотя гарбузяники по вкусу достаточно сладкие, разнообразить их можно благодаря добавлению орегано.

Чтобы приготовить такую закуску, тыкву нужно помыть, почистить от кожуры и натереть на большой терке. Для удобства тыкву можно нарезать на куски.

Добавьте к тыкве яйца, соль, перец и орегано, а также по желанию пряности или специи. Перемешайте ингредиенты и постепенно добавляйте муку, не переставая перемешивать тыквенную смесь.

Разогрейте на сковороде масло и выложите тыквенную массу. На один гарбузяник нужно 1-2 ст. л. массы. Жарьте оладьи из тыквы до легкого подрумянивания с каждой стороны.

Тыквенная каша

Готовим дары осени: 5 рецептов первых, вторых и сладких блюд с тыквой

Тыквенная каша (скриншот / Закарпатська Господиня)

Для приготовления каши из тыквы требуются следующие ингредиенты:

  • тыква - 500 г;
  • вода - 100 мл;
  • молоко - 1 л;
  • масло - 60 г;
  • рис - 250 г;
  • сахар -1-2 ст. ложки;
  • соль - по вкусу.

Как готовить кашу из тыквы

Тщательно промойте рис, тыкву почистьте и нарежьте на кусочки. В кастрюлю с толстыми стенками налейте воду и молоко, добавьте соль и доведите молоко до кипения.

После чего вбросьте тыкву, еще раз доведите до кипения. Через минуту после этого всыпьте рис и подождите, пока каша закипит.

Убавив огонь, варите кашу до готовности и загустения, периодически помешивая. Посреди процесса приготовления всыпьте сахар, а готовую кашу украсьте маслом.

Сладкий тыквенный крем-суп

Готовим дары осени: 5 рецептов первых, вторых и сладких блюд с тыквой

Тыквенный крем-суп (скриншот / Закарпатська Господиня)

Чтобы приготовить такой необычный сладкий суп, нужны следующие продукты:

  • тыква - 500 г;
  • лук - 75 г;
  • морковь - 150 г;
  • картофель - 250 г;
  • перец болгарский - 150 г;
  • вода - 1-1,5 л;
  • сливки - 200 мл;
  • сливочное масло - 50 г;
  • соль - по вкусу.

Как готовить крем-суп из тыквы

Почистите тыкву и порежьте на небольшие кусочки. Помойте перец, морковь и картофель, почистьте картофелины и морковь, нарежьте все на небольшие кусочки.

Лук нужно почистить и порезать на мелкие кубики. В большую кастрюлю с толстыми стенками положите лук с маслом и обжарьте в течение нескольких минут, помешивая.

Затем добавьте тыкву, перец и морковь, залейте все водой так, чтобы жидкость покрывала овощи. Добавьте соль и перец по вкусу и готовите до полной готовности ингредиентов.

После этого перебейте блюдо до однородной консистенции погружным блендером или пропустите через мясорубку. Добавьте в тыквенный крем-суп теплые сливки, а перед подачей присыпьте по желанию тыквенными семенами.

Ризотто с тыквой

Готовим дары осени: 5 рецептов первых, вторых и сладких блюд с тыквой

Ризотто с тыквой (скриншот с видео)

Чтобы приготовить итальянское блюдо из риса и тыквы, нужны эти продукты:

  • овощной бульон -1 л;
  • тыква - 400-500 г;
  • рис - 200 г;
  • оливковое масло - 1 ст. л.;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • лук (зеленый) - 8 шт.;
  • масло - 25 г;
  • молотый тмин - 2 ч. л.;
  • кориандр - горстка.

Как готовить ризотто с тыквой

Разогрейте духовку до 180 градусов. Нарежьте помытую тыкву на кубики размером 1,5 см. Выложите тыкву на противень, сбрызните маслом и запекайте в течение 30 минут.

Пока тыква жарится, приготовьте рис и другие ингредиенты ризотто. Чеснок почистьте, а затем слегка раздавите скалкой. Зеленый лук помойте и измельчите.

Нагрейте масло в сковороде на среднем огне, добавьте зеленый лук и чеснок. Когда лук станет мягким, но не приобретет коричневый цвет, добавьте рис и тмин.

Хорошо размешайте и жарьте еще в течение 1 минуты. Теперь добавьте полстакана бульона и время от времени помешивайте, пока он полностью не испарится.

Продолжайте добавлять бульон и перемешивать рис, пока не используете весь бульон - это займет около 20 минут. Проверьте, сварился ли рис. Если нет, добавьте немного кипятка и продолжайте готовить.

Когда рис станет достаточно мягким, чтобы его можно было есть, добавьте тертый сыр, измельченный кориандр и жареную тыкву.

Тыквенные маффины с корицей

Готовим дары осени: 5 рецептов первых, вторых и сладких блюд с тыквой

Тыквенные маффины с корицей (скриншот / bosylko_cooking)

Для того чтобы приготовить эту необычную сладкую выпечку из тыквы, необходимы эти продукты:

  • тыква - 300 г;
  • мука белая - 160 г;
  • мука цельнозерновая пшеничная - 130 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • масло растительное - 100 г;
  • разрыхлитель - 2 ч. л.;
  • сахар - 100 г;
  • соль - 0,25 ч. л.;
  • специи - 1 ч. л.

Как готовить тыквенные маффины с корицей

Тыкву необходимо почистить, удалить из нее семена, и запечь в микроволновке в течение примерно 5 минут.

Глубокой миске смешайте муку, 60 г сахара, соль и разрыхлитель. В другой миске смешайте остальной сахар и специи.

Запеченную тыкву необходимо перебить блендером, а затем добавить к ней яйца и масло. Тщательно перемешайте ингредиенты, затем постепенно добавляйте муку.

Тыквенное тесто разложите по формочкам для выпечки и присыпьте смесью специй и сахара. Выпекайте тыквенные маффины в течение 25 минут в духовке, разогретой до 220 градусов.

Раньше мы рассказывали о том, какие 4 блюда можно приготовить из баклажанов

К тому же писали о 5 веганских блюдах для барбекю.

При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал "Закарпатська Господиня", YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти", YouTube-канал "bosylko_cooking", GoodFood.

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