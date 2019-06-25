Готовятся к свадьбе: Виктор Павлик бросил жену ради юной возлюбленной (фото)

У Виктора Павлика новая возлюбленная. После того, как в 2016 году исполнитель расстался со своей третьей супругой Ларисой, он закрутил роман со своим концертным директором и PR-менеджером Екатериной Репяховой. Об этом сообщает Clutch со ссылкой на собственные источники.

Так, 53-летний Виктор Павлик пока не афиширует отношения с девушкой. По крайней мере об этом нет упоминаний в его соцсетях. А вот Instagram его избранницы 25-летней Екатерины Репяховой пестрит совместными снимками с известным украинским певцом.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

По словам инсайдера, пара уже довольно долго в отношениях и сейчас готовится к свадьбе. На социальной странице Екатерины стоит статус "Помолвлена", а на безымянном пальце правой руки многозначительно красуется колечко.

Виктор Павлик закрутил роман с концертным директором Екатериной Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Отметим, что новая избранница отечественного ловеласа от поп-музыки станет уже четвертой супругой Павлика. Впервые он вступил в брачный союз в 18 лет с девушкой Лидой, которая родила ему сына Александра. Во второй раз музыкант женился на гражданке Узбекистана Светлане, у них родилась дочь Кристина.

Третий брак Виктор Павлик заключил с танцовщицей ансамбля Тернопольской филармонии Ларисой, которая родила ему сына Павла. Отметим, что с Ларисой он развелся, но в 2012 они снова поженились. И еще в 2016 году артист отмечал свой 50-й юбилей вместе с женой и сыном. Однако вскоре в семье наметился разлад.

Виктор Павлик с экс-супругой Ларисой (фото: facebook.com/vpavlik100)

Новая возлюбленная постит много фото с совместных с Павликом путешествий, семейных праздников. К слову, на одном из фото музыкант позирует вместе с Екатериной и ее мамой. Снимок сделан в Днепре, куда пара отправилась праздновать 25-летие Екатерины.

"Самое дорогое, что есть в моей жизни", - подписала снимок девушка.

Виктор Павлик, Екатерина Репяхова и ее мама (фото: instagram.com/repyahovakate)

А все совместные снимки девушка сопровождает эмодзи с сердечками.

Также стало известно, что в райдере Виктора Павлика указан номер класса люкс или полулюкс с большой двуспальной кроватью, в котором он разместится с Екатериной Репяховой (именно в такой формулировке. - Ред.).

Напомним, недавно Ани Лорак представила миру нового возлюбленного - 26-летнего саунд-продюсера Егора Глеба. Позже выяснилось, что молодой парень уже успел "прославиться" браком с другой украинской певицей.