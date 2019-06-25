Готуються до весілля: Віктор Павлік покинув дружину заради юної коханої (фото)

У Віктора Павліка нова кохана. Після того, як у 2016 році виконавець розлучився зі своєю третьою дружиною Ларисою, він закрутив роман зі своїм концертним директором та PR-менеджером Катериною Репяховою. Про це повідомляє Clutch з посиланням на власні джерела.

Так, 53-річний Віктор Павлік поки не афішує стосунки з дівчиною. Принаймні про це немає згадок в його соцмережах. А ось Instagram його обраниці 25-річної Катерини Репяхової рясніє спільними знімками з відомим українським співаком.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

За словами інсайдера, пара вже досить довго у стосунках і зараз готується до весілля. На соціальній сторінці Катерини стоїть статус "Заручена", а на безіменному пальці правої руки багатозначно красується каблучка.

Віктор Павлік закрутив роман з концертним директором Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Відзначимо, що нова обраниця вітчизняного ловеласа від поп-музики стане вже четвертою дружиною Павліка. Вперше він вступив у шлюбний союз у 18 років з дівчиною Лідою, яка народила йому сина Олександра. Вдруге музикант одружився на громадянці Узбекистану Світлані, у них народилася дочка Христина.

Третій шлюб Віктор Павлік уклав з танцівницею ансамблю Тернопільської філармонії Ларисою, яка народила йому сина Павла. Зазначимо, що з Ларисою він розлучився, але в 2012 вони знову одружилися. І ще в 2016 році артист відзначав свій 50-й ювілей разом з дружиною і сином. Однак незабаром у родині намітився розлад.

Віктор Павлік з екс-дружиною Ларисою (фото: facebook.com/vpavlik100)

Нова кохана постить багато фото зі спільних з Павліком подорожей, сімейних свят. До речі, на одному з фото музикант позує разом з Катериною і її мамою. Знімок зроблений у Дніпрі, куди пара вирушила святкувати 25-річчя Катерини.

"Найдорожче, що є в моєму житті", - підписала знімок дівчина.

Віктор Павлік, Катерина Репяхова і її мама (фото: instagram.com/repyahovakate)

А всі спільні знімки дівчина супроводжує емодзі з сердечками.

Також стало відомо, що у райдері Віктора Павліка вказаний номер класу люкс або напівлюкс з великим двоспальним ліжком, у якому він розміститься з Катериною Репяховою (саме в такому формулюванні. - Ред.).

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак представила світу нового коханого - 26-річного саунд-продюсера Єгора Гліба. Пізніше з'ясувалося, що молодий хлопець вже встиг "прославитися" шлюбом з іншою українською співачкою.