Готовы были оставить украинку на чужбине: на рейсе из Египта возник конфликт

Посадка на рейс прошла без приключений

Самолет авиакомпании SkyUp 15 октября прилетел из Запорожья в аэропорт Хургады, Египет. Через несколько часов этот же борт должен был забрать пассажиров из Хургады на Киев. Вылет был запланирован на 14:25. Однако в указанное время самолет не вылетел, хотя все пассажиры вовремя прошли таможенный контроль и регистрацию на рейс.

Как рассказал Хартман, бортпроводницы начали успокаивать пассажиров и объяснять, что возникли проблемы с документами у одного из пассажиров. Сначала сказали, что потерян посадочный талон, потом якобы нет страховки. Тем временем рейс задерживают уже на два часа, пассажирам жарко.

Командир экипажа дал объяснение через два часа

Через два часа к пассажирам вышел командир самолета и наконец объяснил, что же произошло. На предыдущем рейсе в Египет из Запорожья прилетела женщина с положительным тестом на коронавирус. Она прилетела вместе с семьей, и они спокойно уехали в гостиницу, а ее оставили в аэропорту. Каким образом пассажирка с таким тестом попала на борт самолета еще в Запорожье – загадка.

Египетская служба безопасности, естественно, не пропускает туристку на территорию терминала, и она просто зависла в тамбуре. Предположительно, женщина собиралась пересидеть изоляцию в гостинице.

В аэропорту Египта командиру экипажа поставили ультиматум – разрешение на взлет не дадут, если на борт не заберут эту пассажирку в Украину. Как признался командир, протоколов на действия в таких ситуациях просто нет.

Обращение к консулу ничего не дали, отмечается, что он "просто культурно послал". По факту – человек вышел из самолета, но еще не на территории Египта, а просто повис в воздухе и решать проблемы должна авиакомпания.

Как решали проблему

Командир экипажа предложил создать в хвосте самолета безопасную зону из шести мест. Заклеить их пленкой, а женщину одеть в спецкостюм. Но свободных мест в самолете нет, а в отсек для бортпроводников поместить пассажирку не могут.

Как отметил Хартман, в этом месте украинцы проявили себя во всей красе.

"Никто не хочет представить себя на месте этой женщины (хотя у нее или тупость, или жадность, или и то, и другое – за путевку же заплатила, ну и что ковид). Пассажиры делятся на два лагеря: одни за то, чтобы ее забрать, вторые – чтобы оставить ее посреди пустыни", - рассказал пассажир.

Командир предложил пассажирам с детьми, взять малышей на руки, чтобы освободить места. Согласилось две семьи. Но этого оказалось недостаточно. Ситуация начала накаляться, так как пассажиры ожидают взлета уже 4 часа.

"Группа активистов, которые не хотят заразиться, в основном крупные мужчины, перекрывают оба входа в самолет. Командир вызывает полицию и египетского медика. Медик несет какую-то чушь про опасность COVID-19. Его все посылают, и он уходит вместе с полицией. Четыре часа все пассажиры без еды и питья. Тут экипаж додумывается раздать воду, еда не предусмотрена – рейс короткий. Чай в пакетах и кофе только за деньги. Начинаем делиться запасами печенья и бутербродов, так как некоторым от голода уже плохо", - описывает ситуацию Хартман.

В конце концов авиакомпания предлагает четырем пассажира остаться еще на сутки в одной из гостиниц за счет компании. Быстро находится компания веселых девушек, которые готовы продолжить отпуск, и авиакомпания сделала им бонус.

Несчастную пассажирку с коронавирусом одевают в костюм химзащиты, обклеивают пленкой карантинные места и самолет взлетает.

"Нужно думать больше о пассажирах на борту в ситуации форс-мажора. Действия командира были адекватными, нам даже командир передал шоколадку за то, что ребенок летел на руках у родителей. Выводы про украинцев: большинство были готовы оставить соотечественницу на чужбине, так что рассчитывайте только себя", - резюмировал Хартман.