Готовы были оставить украинку на чужбине: на рейсе из Египта возник конфликт

Украинцы застряли в аэропорту Хургады из-за одной пассажирки почти на 4 часа. У женщины оказался положительный тест на коронавирус, и она зависла между самолетом и аэропортом. Проблему не могли решить ни в авиакомпании, ни консул, ни принимающая сторона.
Детали инцидента сообщил Эрик Хартман на своей странице в Twitter.
Самолет авиакомпании SkyUp 15 октября прилетел из Запорожья в аэропорт Хургады, Египет. Через несколько часов этот же борт должен был забрать пассажиров из Хургады на Киев. Вылет был запланирован на 14:25. Однако в указанное время самолет не вылетел, хотя все пассажиры вовремя прошли таможенный контроль и регистрацию на рейс.
Как рассказал Хартман, бортпроводницы начали успокаивать пассажиров и объяснять, что возникли проблемы с документами у одного из пассажиров. Сначала сказали, что потерян посадочный талон, потом якобы нет страховки. Тем временем рейс задерживают уже на два часа, пассажирам жарко.
Через два часа к пассажирам вышел командир самолета и наконец объяснил, что же произошло. На предыдущем рейсе в Египет из Запорожья прилетела женщина с положительным тестом на коронавирус. Она прилетела вместе с семьей, и они спокойно уехали в гостиницу, а ее оставили в аэропорту. Каким образом пассажирка с таким тестом попала на борт самолета еще в Запорожье – загадка.
Египетская служба безопасности, естественно, не пропускает туристку на территорию терминала, и она просто зависла в тамбуре. Предположительно, женщина собиралась пересидеть изоляцию в гостинице.
В аэропорту Египта командиру экипажа поставили ультиматум – разрешение на взлет не дадут, если на борт не заберут эту пассажирку в Украину. Как признался командир, протоколов на действия в таких ситуациях просто нет.
Обращение к консулу ничего не дали, отмечается, что он "просто культурно послал". По факту – человек вышел из самолета, но еще не на территории Египта, а просто повис в воздухе и решать проблемы должна авиакомпания.
Командир экипажа предложил создать в хвосте самолета безопасную зону из шести мест. Заклеить их пленкой, а женщину одеть в спецкостюм. Но свободных мест в самолете нет, а в отсек для бортпроводников поместить пассажирку не могут.
Как отметил Хартман, в этом месте украинцы проявили себя во всей красе.
"Никто не хочет представить себя на месте этой женщины (хотя у нее или тупость, или жадность, или и то, и другое – за путевку же заплатила, ну и что ковид). Пассажиры делятся на два лагеря: одни за то, чтобы ее забрать, вторые – чтобы оставить ее посреди пустыни", - рассказал пассажир.
Командир предложил пассажирам с детьми, взять малышей на руки, чтобы освободить места. Согласилось две семьи. Но этого оказалось недостаточно. Ситуация начала накаляться, так как пассажиры ожидают взлета уже 4 часа.
"Группа активистов, которые не хотят заразиться, в основном крупные мужчины, перекрывают оба входа в самолет. Командир вызывает полицию и египетского медика. Медик несет какую-то чушь про опасность COVID-19. Его все посылают, и он уходит вместе с полицией. Четыре часа все пассажиры без еды и питья. Тут экипаж додумывается раздать воду, еда не предусмотрена – рейс короткий. Чай в пакетах и кофе только за деньги. Начинаем делиться запасами печенья и бутербродов, так как некоторым от голода уже плохо", - описывает ситуацию Хартман.
В конце концов авиакомпания предлагает четырем пассажира остаться еще на сутки в одной из гостиниц за счет компании. Быстро находится компания веселых девушек, которые готовы продолжить отпуск, и авиакомпания сделала им бонус.
Несчастную пассажирку с коронавирусом одевают в костюм химзащиты, обклеивают пленкой карантинные места и самолет взлетает.
"Нужно думать больше о пассажирах на борту в ситуации форс-мажора. Действия командира были адекватными, нам даже командир передал шоколадку за то, что ребенок летел на руках у родителей. Выводы про украинцев: большинство были готовы оставить соотечественницу на чужбине, так что рассчитывайте только себя", - резюмировал Хартман.
Напомним, ранее мы писали о том, что туристам рассказали, как решить неожиданные накладки при посадке на борт самолета.
А также мы рассказывали о том, что украинку обворовали во время авиаперелета из Украины в Грузию.