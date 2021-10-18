Готові були залишити українку на чужині: на рейсі з Єгипту виник конфлікт

Українці застрягли в аеропорту Хургади через одну пасажирку майже на 4 години. У жінки виявився позитивний тест на коронавірус, і вона зависла між літаком і аеропортом. Проблему не могли вирішити ні в авіакомпанії, ні консул, ні приймаюча сторона.
Деталі інциденту повідомив Ерік Хартман на своїй сторінці в Twitter.
Літак авіакомпанії SkyUp 15 жовтня прилетів із Запоріжжя в аеропорт Хургади, Єгипет. Через кілька годин цей же борт повинен був забрати пасажирів з Хургади на Київ. Виліт був запланований на 14:25. Однак у зазначений час літак не вилетів, хоча всі пасажири вчасно пройшли митний контроль і реєстрацію на рейс.
Як розповів Хартман, бортпровідниці почали заспокоювати пасажирів і пояснювати, що виникли проблеми з документами в одного з пасажирів. Спочатку сказали, що втрачено посадковий талон, потім нібито немає страховки. Тим часом рейс затримують вже на дві години, пасажирам жарко.
Через дві години до пасажирів вийшов командир літака і нарешті пояснив, що ж сталося. На попередньому рейсі до Єгипту із Запоріжжя прилетіла жінка з позитивним тестом на коронавірус. Вона прилетіла разом з сім'єю, і вони спокійно поїхали в готель, а її залишили в аеропорту. Яким чином пасажирка з таким тестом потрапила на борт літака ще в Запоріжжі - загадка.
Єгипетська служба безпеки, природно, не пропускає туристку на територію терміналу, і вона просто зависла в тамбурі. Імовірно, жінка збиралася пересидіти ізоляцію в готелі.
В аеропорту Єгипту командиру екіпажу поставили ультиматум - дозвіл на зліт не дадуть, якщо на борт не заберуть цю пасажирку в Україну. Як зізнався командир, протоколів на дії в таких ситуаціях просто немає.
Звернення до консула нічого не дали, зазначається, що він "просто культурно послав". За фактом - людина вийшла з літака, але ще не на території Єгипту, а просто повисла в повітрі й розв'язувати проблеми повинна авіакомпанія.
Командир екіпажу запропонував створити у хвості літака безпечну зону з шести місць. Заклеїти їх плівкою, а жінку одягнути в спецкостюм. Але вільних місць у літаку немає, а у відсік для бортпровідників помістити пасажирку не можуть.
Як зазначив Хартман, в цьому місці українці проявили себе у всій красі.
"Ніхто не хоче представити себе на місці цієї жінки (хоча у неї або тупість, або жадібність, або і те, і інше – за путівку ж заплатила, ну і що ковід). Пасажири діляться на два табори: одні за те, щоб її забрати, Другі – щоб залишити її посеред пустелі", - розповів пасажир.
Командир запропонував пасажирам з дітьми, взяти малюків на руки, щоб звільнити місця. Погодилося дві сім'ї. Але цього виявилося недостатньо. Ситуація почала загострюватися, оскільки пасажири очікують зльоту вже 4 години.
"Група активістів, які не хочуть заразитися, в основному великі чоловіки, перекривають обидва входи в літак. Командир викликає поліцію і єгипетського медика. Медик несе якусь нісенітницю про небезпеку COVID-19. Його всі посилають, і він йде разом з поліцією. Чотири години всі пасажири без їжі та пиття. Тут екіпаж додумується роздати воду, їжа не передбачена - рейс короткий. Чай в пакетах і кава тільки за гроші. Починаємо ділитися запасами печива і бутербродів, бо деяким від голоду вже погано", - описує ситуацію Хартман.
Зрештою авіакомпанія пропонує чотирьом пасажирам залишитися ще на добу в одному з готелів коштом компанії. Швидко знаходиться компанія веселих дівчат, які готові продовжити відпустку, і авіакомпанія зробила їм бонус.
Нещасну пасажирку з коронавірусом одягають в костюм хімзахисту, обклеюють плівкою карантинні місця і літак злітає.
"Потрібно думати більше про пасажирів на борту в ситуації форс-мажору. Дії командира були адекватними, нам навіть командир передав шоколадку за те, що дитина летіла на руках у батьків. Висновки про українців: більшість були готові залишити співвітчизницю на чужині, так що розраховуйте тільки себе", - резюмував Хартман.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що туристам розповіли, як розв'язувати несподівані проблеми при посадці на борт літака.
А також ми розповідали про те, що українку обікрали під час авіаперельоту з України до Грузії.