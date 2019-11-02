Готовьте мешки: астролог рассказал, кто обогатится на выходных

Для каких знаков Зодиака ближайшие выходные принесут денежное везение - в гороскопе Павла Глобы
Гороскоп 2019 поведает, какие знаки Зодиака на ближайших выходных, 2 и 3 ноября, ждет небывалое финансовое везение. Именитый астролог Павел Глоба назвал двоих представителей зодиакального круга, для которых первые ноябрьские выходные принесут денежную прибыль.
Суббота и воскресенье отличные дни для Стрельца в финансовом плане. Он способен делать прибыль буквально из воздуха. Правда, с рискованными проектами ему лучше не связываться - есть возможность не только найти, но и потерять.
Что привлечет Стрельцу успех и деньги:
А вот в рискованные и авантюрные начинания Стрельцам лучше не ввязываться - можно прогореть.
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)
На выходных Козерогу будет отлично удаваться улаживать денежные дела! Подсчитывать прибыль, планировать доходы, строить финансовые планы на будущее - занявшись этим завтра, он заложит основы своего будущего благополучия.
Что привлечет Козерогу успех и деньги:
А вот спонтанных и непродуманных поступков Павел Глоба делать не рекомендует.
Ранее астролог назвал знаки Зодиака, которые встретят свою вторую половинку до конца 2019 года.