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"Готовий віддати всі зібрані на лікування гроші": захисник Маріуполя просить звільнити з полону товариша

Михайло Діанов (фото: Дмитро Козацький)
Автор: Тетяна Самарук

Звільнений з російського полону український захисник Михайло Діанов просить звільнити з полону свого товариша. За його словами, той врятував йому життя виніс його з поля бою.

Про це Діанов написав у Facebook.

Він зазначив, що його побратим один з тих, хто ніс його пораненого під стрілецьким вогнем з поля бою. До того ж сам чоловік отримав страшне поранення правої ноги.

"Маю дуже важливе послання до вас усіх! Я реально розумію, що визволити з полону людину дуже важко, майже нереально. Але там в полоні є мій побратим, якому я особисто зобов'язаний життям", - розповідає Михайло.

Також він додав, що поранення не дозволило його товаришу далі воювати, і він потрапив у полон у середині квітня. Зараз товариш Михайла перебуває в Оленівці.

"Він повинен бути вдома. Я йому життям зобов'язаний. Михайлюньо Зіновій Михайлович. Я готовий віддати усі кошти, що ви мені дали. Усе до копійки. Допоможіть витягнути з пекла побратима", - написав Діанов.

Для Михайла, у якого в результаті поранення відсутні 4 см кістки на правій руці, було оголошено збір коштів реабілітацію. В результаті українці за короткий час зібрали необхідну суму, тому збір було закрито.

У коментарях користувачі підтримують чоловіка та пишуть, що його товариша обов'язково звільнять з полону.

  • Зі мною служить його брат, Міша Михалюньо. Ми знаємо, що його брат в полоні в Оленівці, але не уявляли наскільки він мужня людина;
  • Це мій племінник. Боремося за його визволення, молимося і чекаємо додому. Вам Михайло вдячна, що не забули побратима;
  • Так мало, на жаль, від нас залежить. Потрібні воля і бажання наших органів влади;
  • Ніхто не забутий. Усі будуть вдома.

Раніше ми повідомляли, що українці за кілька годин зібрали мільйони на лікування героя "Азовсталі" Діанова.

Також ми писали, якими є звільнені з полону захисники Маріуполя поза війною.

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