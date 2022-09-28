"Готовий віддати всі зібрані на лікування гроші": захисник Маріуполя просить звільнити з полону товариша

Звільнений з російського полону український захисник Михайло Діанов просить звільнити з полону свого товариша. За його словами, той врятував йому життя виніс його з поля бою.
Про це Діанов написав у Facebook.
Він зазначив, що його побратим один з тих, хто ніс його пораненого під стрілецьким вогнем з поля бою. До того ж сам чоловік отримав страшне поранення правої ноги.
"Маю дуже важливе послання до вас усіх! Я реально розумію, що визволити з полону людину дуже важко, майже нереально. Але там в полоні є мій побратим, якому я особисто зобов'язаний життям", - розповідає Михайло.
Також він додав, що поранення не дозволило його товаришу далі воювати, і він потрапив у полон у середині квітня. Зараз товариш Михайла перебуває в Оленівці.
"Він повинен бути вдома. Я йому життям зобов'язаний. Михайлюньо Зіновій Михайлович. Я готовий віддати усі кошти, що ви мені дали. Усе до копійки. Допоможіть витягнути з пекла побратима", - написав Діанов.
Для Михайла, у якого в результаті поранення відсутні 4 см кістки на правій руці, було оголошено збір коштів реабілітацію. В результаті українці за короткий час зібрали необхідну суму, тому збір було закрито.
У коментарях користувачі підтримують чоловіка та пишуть, що його товариша обов'язково звільнять з полону.
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