"Готов отдать все собранные на лечение деньги": защитник Мариуполя просит освободить из плена товарища

Он отметил, что его собрат один из тех, кто нес его раненого под стрелковым огнем с поля боя. К тому же сам мужчина получил страшное ранение правой ноги.

"Имею очень важное послание к вам всем! Я реально понимаю, что освободить из плена человека очень тяжело, почти нереально. Но там в плену есть мой собрат, которому я лично обязан жизнью", - рассказывает Михаил.

Также он добавил, что ранение не позволило его товарищу воевать дальше, и он попал в плен в середине апреля. Сейчас товарищ Михаила находится в Оленовке.

"Он должен быть дома. Я ему жизнью обязан. Михайлюньо Зиновий Михайлович. Я готов отдать все средства, которые вы мне дали. Все до копейки. Помогите вытащить из ада собрата", - написал Дианов.

Для Михаила, у которого в результате ранения отсутствуют 4 см кости на правой руке, был объявлен сбор средств на реабилитацию. В результате украинцы за короткое время собрали необходимую сумму, поэтому сбор был закрыт.

В комментариях пользователи поддерживают мужчину и пишут, что его товарища обязательно освободят из плена.