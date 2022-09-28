"Готов отдать все собранные на лечение деньги": защитник Мариуполя просит освободить из плена товарища

Освобожденный из российского плена украинский защитник Михаил Дианов просит освободить из плена своего товарища. По его словам, тот спас ему жизнь и вынес его с поля боя.
Об этом Дианов написал в Facebook.
Он отметил, что его собрат один из тех, кто нес его раненого под стрелковым огнем с поля боя. К тому же сам мужчина получил страшное ранение правой ноги.
"Имею очень важное послание к вам всем! Я реально понимаю, что освободить из плена человека очень тяжело, почти нереально. Но там в плену есть мой собрат, которому я лично обязан жизнью", - рассказывает Михаил.
Также он добавил, что ранение не позволило его товарищу воевать дальше, и он попал в плен в середине апреля. Сейчас товарищ Михаила находится в Оленовке.
"Он должен быть дома. Я ему жизнью обязан. Михайлюньо Зиновий Михайлович. Я готов отдать все средства, которые вы мне дали. Все до копейки. Помогите вытащить из ада собрата", - написал Дианов.
Для Михаила, у которого в результате ранения отсутствуют 4 см кости на правой руке, был объявлен сбор средств на реабилитацию. В результате украинцы за короткое время собрали необходимую сумму, поэтому сбор был закрыт.
В комментариях пользователи поддерживают мужчину и пишут, что его товарища обязательно освободят из плена.
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