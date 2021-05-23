Готовить суши дома - просто: шеф-повар раскрыл секрет правильной варки риса

"Самое главное - это рис. Он должен быть обязательно круглозернистым, долгозернистый - не подходит - из него только плов готовить и голубцы", - говорит эксперт.

Фото: Правильный рис для суши - круглозернистый (Андрей Архипенко)

Выбрав рис, нужно его хорошенько промыть, чтобы вода была прозрачная.

Важно: при промывании, вода должна быть сбоку риса, иначе под потоком рис будет разбиваться и в результате - переварится.

Фото: Так нужно промывать рис для суши (Андрей Архипенко)

Промыв рис, перекидываем его в кастрюлю и заливаем водой. Пропорция обычно один к одному, но за счет того, что при промывании рис он набирает воду, нужно лить меньше - на 1 кг крупы примерно 900 мл воды.

Если дома нет мерного стакана или весов, нужно залить рис так, чтобы вода покрыла его по первую фалангу мизинца.

Фото: Столько воды нужно для варки риса (Андрей Архипенко)

Ставим варить на средний (ближе к маленькому) огонь и варим минут 20-25 после закипания, пока не выкипит вода. Далее выключаем и оставляем на 15-20 минут с накрытой крышкой, чтобы он дошел.

Когда пройдет это время, можем заправлять рис заправкой. Можно купить готовую или сделать дома: яблочный уксус или рисовая заправка 100 мл, сахар 60 г ( 2 ст. л.) и щепотка соли.

Самое главное, чтоб рис не был переваренным, его нужно заправлять и оставить остывать не в металлической емкости, так как она нагреется, и будет продолжать "варить" рис.

Перемешивать до остывания нужно раза три, разбивая комки. Рис для ваших идеальных суши - готов!

Фото: Андрей Архипенко